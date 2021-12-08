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    美宣布 外交抵制北京冬奧

    美國政府六日正式宣布，鑑於中國對新疆維吾爾族發動「種族滅絕」和「反人類罪」暴行，將「外交抵制」北京冬奧。（路透）

    美國政府六日正式宣布，鑑於中國對新疆維吾爾族發動「種族滅絕」和「反人類罪」暴行，將「外交抵制」北京冬奧。（路透）

    2021/12/08 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國如火如荼籌備的北京冬季奧運會及帕拉林匹克運動會（殘奧會），將在明年二月登場，北京將成首個夏季和冬季奧運皆成功申辦的城市。然而，美國政府六日正式宣布，鑑於中國對新疆維吾爾族發動「種族滅絕」和「反人類罪」暴行，將不派官員或外交代表參與，亦即「外交抵制」，僅允許運動員出賽。此外，紐西蘭隨後宣布不派部長級外交官員與會，但強調是疫情考量。

    抗議中國 對新疆維族種族滅絕

    白宮新聞秘書莎琪表示，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪，以及其他侵犯人權之行為，美國政府不會派出外交或官方代表參加北京冬奧和殘奧。莎琪並引述拜登先前告訴中國國家主席習近平的說法，強調為人權挺身而出是美國人的DNA，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場，並持續採取行動促進中國與其他地區人權。

    不派官員參與 僅允運動員出賽

    不過，莎琪也補充道，美國冬奧代表隊選手和教練團都會照常參賽，不受白宮政策約束，「美國隊的所有國手仍將獲得政府上下鼎力支持。雖然我們只會在自家觀戰，但仍將百分之百力挺美國隊的表現」。

    中國強烈不滿 揚言將做出反制

    中國外交部發言人趙立堅則強烈回應，指美方做法「嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則」，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將做出堅決反制。他最後更警告，此事恐損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作。

    另外，中國駐美大使館發言人劉鵬宇也宣稱，美方抵制的理由乃「無中生有」，「美國政客來或不來，沒有任何影響」。中國常駐聯合國代表團則強調，美方此舉是「自導自演的政治鬧劇」。

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