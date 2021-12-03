G7聯手澳印韓南非 調查數位市場壟斷

英國競爭及市場管理局（CMA）本週邀請七大工業國集團（G7）國家和澳洲等國參加數位競爭執法峰會。圖為十月在倫敦舉行的G7經貿部長會議。（路透檔案照）

2021/12/03 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國競爭及市場管理局（CMA）本週舉辦七大工業國集團（G7）數位競爭執法峰會，這是G7國家及歐盟、受邀的澳洲等國競爭事務首長破天荒就反制科技巨頭在數位市場壟斷及不公平競爭，首次聯手在大型數位平台、APP（應用程式）商店、網路商城、數位廣告、手機等行動裝置生態系統、雲端運算、演算法等新興議題上強化合作，協調相關監管規範的一致行動。

這場峰會於十一月廿九日至卅日兩天在倫敦舉行，由英國CMA主持，G7競爭事務暨反壟斷機構首長聯合提出一○九頁的報告手冊，展示共同合作促進數位市場競爭的方法，參與反壟斷領域合作的除G7成員國及歐盟，也有澳洲、印度、南非、南韓執法機關獲邀參加。

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反制科技巨頭 協調監管規範

CMA執行長柯斯塞利表示，當前極少數科技公司把持了數位市場太多權力，不論是線上購物、網路搜尋、或社群媒體，如蘋果、Google（谷歌）、亞馬遜、臉書都對我們生活具有空前程度的影響力，「這些全球性的挑戰需要全球協調一致的應對方式」；G7競爭事務首長體會到「跨國聯合行動的必要性」，以確保科技巨頭對數位市場的支配不會傷害到民眾和在地國企業。

顧問機構Geradin Partners負責人葛拉丁指出，G7反壟斷機構對數位市場現況同表擔憂，並聯手出招可謂空前。G7國家目前在數位市場反壟斷監管措施包括：多數主管機關已開始調查數位領域，或透過國際交流，減緩數位平台濫用市場力量引起壟斷的擔憂；擬提國會法案，以加強執法工具，或制定法規規範；確保國內外官員在執法方面有序合作，以促進跨國體系法規相容性。

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