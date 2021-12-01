新疆種族滅絕 習李直接指示

最新披露的中國官方文件顯示，國家主席習近平等高層與當前新疆維吾爾人遭遇的強迫勞動、再教育拘禁營及人口控制等人道災難直接有關。（路透檔案照）

2021/12/01 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國「衛報」十一月廿九日報導，最新披露的中國官方文件顯示，國家主席習近平和國務院總理李克強等中南海高層，與當前新疆維吾爾人遭遇的強迫勞動、再教育拘禁營及人口控制等人道災難直接有關。一直追蹤新疆問題的德國學者鄭國恩（Andrian Zenz）指出，這些資料凸顯北京計畫長期進行文化種族滅絕，以確保中共政權的統治。

據報導，這批長達三一七頁的文件時間涵蓋二○一四年四月至一八年五月，其中包括習近平一四年四月發表的三篇演說，內容涵蓋維穩、人口控制以及懲罰維吾爾人的必要性。這些文件還包括李克強、時任中共中央政治局常委俞正聲及中共新疆黨委書記陳全國的談話內容，以及相關工作通知等。部分文件標示為「絕密」。九月間，位於英國的獨立人民法庭「維吾爾法庭」接獲該數位資料後，委託鄭國恩分析其真實性。

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中共是暴行幕後黑手

鄭國恩指出，文件顯示中共當局是新疆各式暴行的幕後黑手，相關法規的制定與執行，都直接連結習近平、李克強等高層要求制定並實施政策，包括習近平親自下令取消對南疆少數民族的優惠生育政策。在新疆實施一系列前所未有的措施之前，新疆的黨政幹部每週都要接受習近平兩次講話的「強化學習」，時間至少兩小時。

二○一四年三月一日雲南省省會昆明市發生卅一人死亡、一四○人受傷的隨機砍人事件後，習近平同年四月考察新疆時，要求「全力以赴」將暴徒繩之以法，強調「一帶一路」倡議需要穩定的國土安全，必須保持嚴打、高壓態勢，要「堅持出重手、下重拳、追著打、挖著打、快速打」。

習近平還說，「新疆與全國的穩定取決於南疆」，而由於暴力活動已擴散到其他地區，「我們建議新疆目前處於『介入治療』的痛苦時期」，宗教極端份子「不論男女老少，都變得良知泯滅、喪失人性、殺人不眨眼」，應透過教育進行改革，而非逮捕、釋放的作法。鄭國恩說，意指日後的再教育與拘留營。

習近平廢除新疆南部允許少數族群比漢族生育更多子女的優惠生育政策，並要求維吾爾核心地區推動節育政策，以促進「所有族群人口平等」。

文件也顯示，李克強在一場演說中表示，新疆就業不足、無業人員多，「應幫助新疆各族群，特別是年輕人學好、用好國家通用語言文字、重點辦好中等職業教育」。

文件顯示再教育營應長期運行

另有文件顯示，中共新疆黨委書記陳全國下令官員「該抓的人要全抓捕；貫徹習總書記的治疆方略，包括斷根、斷代、斷聯、斷源」，他也說，新疆就業再教育營應「長期堅定不移的運行」。

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