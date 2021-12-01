對抗中國威脅 美軍強化關島、澳洲部署

美國國防部報告指出，美軍計畫強化關島和澳洲的軍事設施，以因應中國威脅。圖為關島安德森空軍基地的超音速B-1B槍騎兵戰略轟炸機。（美聯社檔案照）

2021/12/01 05:30

全球軍力部署 評估報告出爐

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部最新完成的「全球軍力部署評估報告」指出，美軍將強化與盟邦和夥伴在印度─太平洋地區的合作，推動有助於區域和平及嚇阻中國潛在軍事侵略和北韓威脅的計畫，包括強化美國在關島和澳洲的軍事基地。五角大廈官員強調，該評估報告再次確認印太地區是美軍的優先要務。

據報導，美國總統拜登今年初上任後，立即指示國防部長奧斯汀著手評估，使美國的軍事實力與拜登政府的戰略目標相輔相成，即抗衡中國軍力成長和獨斷行徑。美國國防部政策事務副助理部長卡爾林（Mara Karlin）十一月二十九日表示，奧斯汀指「中國是步步進逼的挑戰」，因此印太地區將是美軍的第一焦點，拜登也已批准該報告提出的規劃和建議。

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確認印太地區 美軍優先要務

卡爾林指出，報告建議五角大廈將「太平洋島嶼的軍事建設」列為要務，為軍事合作尋求更大的區域准入，包括改善及擴大關島和澳洲的軍事基礎設施，以利調動駐軍，同時也將駐南韓的攻擊直升機中隊和砲兵師總部升級為常駐兵力。另外，美軍也將在澳洲執行新一輪美軍戰鬥機和轟炸機輪調任務，以及地面部隊訓練和後勤合作等。在關島、澳洲，甚至北馬里亞納群島等更廣泛的印太地區，美軍也將建設新的燃料和彈藥儲存設施，並升級空軍基地，可望在數年內看見成果。

擴大軍事設施 以利駐軍調度

卡爾林表示，美軍有意降低在其他地區的兵力和戰備比例，以擴大關注印太，但詳情仍須與外國政府協商。另一名不具名五角大廈官員則持保留態度，強調現階段還不是推動戰略層面駐軍調整的時機，仍須在歐洲和中東保留實力，以因應俄羅斯和恐怖主義威脅。

中國外交部發言人趙立堅則指控美國刻意塑造「幻想中的敵人」，中方堅決反對美國藉由「中國威脅論」提高軍事支出、擴張軍事力量和軍事霸權。

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