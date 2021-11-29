Omicron攻陷歐澳 以國率先封境

以色列宣布，因應武漢肺炎Omicron變種病毒株威脅，28日起14天內禁止外籍人士入境。圖為戴著口罩的旅客28日抵達特拉維夫附近的班古里昂機場。（美聯社）

2021/11/29 05:30

英德義捷奧等國皆有案例

〔編譯孫宇青／綜合報導〕最先在非洲南部現蹤的武漢肺炎新變種病毒株Omicron來勢洶洶，英國、德國、義大利、捷克、奧地利等歐洲國家及澳洲，廿七日先後通報確診病例，荷蘭也有可能性極大的潛在病例，法國和美國也懷疑病毒早已入侵，全球籠罩在疫情再起的陰霾中，紛紛收緊防疫政策，包括以色列率先宣布「鎖國」，盼及時阻止疫情擴大。摩洛哥外交部廿八日也宣布，廿九日開始暫停國際航班入境，為期兩週。

世界衛生組織（WHO）已將Omicron變種病毒列為「高關注變異株」，與Alpha（英國變種）、Beta（南非變種）、Gamma（巴西變種）、Delta（印度變種）並列，並強調Omicron經過高度突變，傳染力可能更甚Delta變種病毒，也可能影響現有疫苗效力。南非為最早通報Omicron的國家，目前國內病例主要集中在最大城市約翰尼斯堡所在的豪登省，但有專家認為恐已「全境擴散」。

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繼波札那、香港、以色列、比利時後，歐洲更多國家也拉起警報。其中，最先對非洲國家祭出旅行禁令的英國，廿七日證實境內出現兩起Omicron病例，均是由非洲南部入境，目前正與家人一同隔離。首相強森宣布，所有入境人士一律接受檢測及自我隔離，公共運輸工具和商店內必須戴口罩，確診人士的密切接觸者不論是否接種疫苗，均須自我隔離十天。

美法︰病毒恐已傳入境內

德國慕尼黑同日亦驗出兩例Omicron病例，確診者為南非返國旅客。義大利的首起病例為來自莫三比克的旅客。捷克也發現一名女子確診，曾到過納米比亞，途經南非和杜拜後返國。奧地利有一名南非返國旅客初步檢測確診，尚待進一步驗證。澳洲雪梨兩名從非洲南部返國人士也證實感染，同機另十二名來自非洲南部的乘客正在指定設施隔離，其餘兩百多名乘客則列密切接觸者，並進行隔離。

以色列已有一人確診，還有另外七起疑似病例。總理班奈特宣布，所有外籍人士禁止入境十四天，為全球首個因為Omicron「鎖國」的國家，公民返國也須隔離兩週。此外，政府將動用反恐任務的手機追蹤定位技術，透過監控手機定位特定人士和接觸者。美國白宮首席防疫專家佛奇表示，病毒可能已在境內流竄，只是尚未被驗出。他還預言，更具傳染力的Omicron最終會傳遍各地。法國衛生部長維宏（Olivier Veran）也憂心道，病毒恐已傳入國內。

南非飛抵荷蘭2機 61乘客陽性 13人感染新病毒株

值得注意的是，荷蘭衛生當局廿八日表示，從南非飛抵阿姆斯特丹的兩架航班中，有六十一乘客篩檢陽性，其中有十三人確定染上Omicron。另外，丹麥也傳出兩人確診，為南非返國人士，當局正追蹤密切接觸者。

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