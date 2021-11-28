烏克蘭總統：俄密謀政變推翻我

烏克蘭總統澤倫斯基26日向媒體爆料，有人陰謀策畫在下月初發動政變推翻他的政府，刻在烏國邊境集結大軍的俄羅斯也支持該陰謀。（歐新社）

2021/11/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國與北約（NATO）警告俄羅斯在烏克蘭邊界增兵恐是攻烏前奏之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）二十六日指控，莫斯科當局支持一項推翻他的政變計畫，烏國首富也牽扯其中，但遭烏國首富與俄羅斯否認。

華爾街日報報導，根據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform），澤倫斯基向媒體透露，已經由烏國安全部門接獲有人陰謀策劃在十二月一日到二日發動政變推翻他的情資；根據烏國政府攔截到的音檔，策劃政變的俄羅斯人與烏克蘭人論及拉攏烏國首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）參與政變的可能性。澤倫斯基說，這些人建議如何分配十億美元資金，亞赫米托夫被牽扯其中，「我認為是他起的頭，我認為他犯了大錯，因為你不能對抗自己的人民以及由烏國人選出的總統」。

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澤倫斯基還說，他已邀請煤鋼與媒體大亨亞赫米托夫會面和聽取相關簡報，但並未透露進一步細節。澤、亞二人近來關係不睦，澤倫斯基企圖降低亞赫米托夫的影響力，亞赫米托夫則在最近數週狂批澤倫斯基及其政府。

但華盛頓郵報同日的報導指出，澤倫斯基稱密謀政變者只是想尋求亞赫米托夫的奧援，但亞赫米托夫並未涉及政變陰謀。華郵還說，亞赫米托夫已發表聲明稱澤倫斯基的指控是「十足謊言」；克里姆林宮發言人佩斯科夫也否認與俄羅斯有關，直言俄羅斯從未參與推翻澤倫斯基政府的政變、也從來沒有政變計畫。澤倫斯基本月指控，俄國在邊界集結近十萬大軍意圖不軌；克里姆林宮稍後則反批美國警告俄羅斯恐入侵烏克蘭的言論是「歇斯底里」。

此外，美國國務院歐洲事務助理國務卿唐弗瑞德（Karen Donfried）二十六日表示，華府嚴重關切俄羅斯在烏克蘭附近「大量與不尋常」的部隊調動。唐弗瑞德說，美國「所有選項都在檯面上」，正在考慮一系列選項，並希望利用本月三十日開始的北約外長會議來討論盟國如何就此採取共同行動。唐弗瑞德不願具體說明正在考慮哪些選項，但美國官員透露，可能選項從對烏克蘭提供更多軍事支援到強化外交努力以緩和衝突，不一而足。

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