玩笑話？真心話？小摩執行長警告北京犯台將成中國越戰

摩根大通集團執行長戴蒙。（路透）

2021/11/25 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在華爾街向來以敢言著稱，他廿三日大開中共玩笑，聲稱「摩根大通會比中共更長壽」，並警告「中國若干預台灣，可能會變成他們的越南」。

「摩根大通會比中共更長壽」說完有改口

不過，戴蒙廿四日隨即改口，透過摩根大通發表聲明，表示對前述言論感到「後悔」，「我只是想強調我們公司的實力和悠久歷史」。摩根大通發言人進一步指出，戴蒙坦承他不應該對另外一個國家及其領導階層出言不遜。

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戴蒙在波士頓學院執行長俱樂部舉行的小組討論中，重提他最近造訪香港時開的一個玩笑︰「中共正在慶祝一百週年，摩根大通也是如此。我敢打賭，我們會比中共更長壽。」他還說，如果他在中國，就不能開這樣的玩笑，反正中國官員可能正在聽他在波士頓的發言。摩根大通自一九二一年起就在中國開展業務，中共正好在該年成立。

戴蒙還提到台灣議題。他說，身邊沒有人覺得台灣會出問題，但現在兩岸情勢緊張，已達劍拔弩張的地步；他警告，中國對台灣的干預，可能會變成他們的越南。他甚至以「屍袋」來比喻衝突可能造成的大量死亡，表示「人們對於想做的事情必須非常謹慎，中國人若這樣做，會非常痛苦，但他們是非常聰明的人，希望這不會成為一個問題」。

批中不應限制境外企業高層主管言論

戴蒙也提到中國和現在的香港缺乏言論自由，認為北京當局不應限制境外企業高層主管的言論。他以最近造訪香港為例說︰「顯然，我在中國沒有言論自由，…就像我在香港一樣。我在香港也沒有了。」

針對美中貿易緊張，戴蒙指出，美國商界十幾年前就應該更認真地看待與中國有關的問題，商業團體之前反對前總統歐巴馬對中國採取更強硬立場的提議，之後卻擁抱川普總統的舉措，因為「現在是時候該做些什麼了」。他說，川普在世界貿易組織（WTO）、北大西洋公約組織（NATO）和中國問題上並沒有錯，但他自己厭惡川普說過的很多話，不會以同樣的方式做事。

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