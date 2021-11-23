菲無懼中國 恢復南海離島補給

澳洲準備在美英協助下建造核潛艦，取代現役的柯林斯級傳統動力潛艦。圖的前方兩艘為澳洲柯林斯級潛艦，後為英國皇家海軍機敏級攻擊核潛艦。（歐新社檔案照）

2021/11/23 05:30

AUKUS三國簽署協議 助澳取得8艘最先進核潛艦

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓和中國近期再度於南海爆發紛爭，菲國補給船運送物資前往離島時，遭中國海警船武力驅趕，引發軒然大波，但菲國無懼中國壓力，廿一日表示將恢復這項作業。與此同時，澳洲、英國和美國廿二日初步兌現「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）承諾，正式簽署協助澳洲海軍獲得核動力潛艦的協議，有助於提升民主國家聯盟在南海乃至印度─太平洋地區抗衡中國的實力。

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菲防長︰中國無權騷擾菲國船隻

菲國海軍兩艘補給船十六日運送物資到仁愛暗沙（菲國稱阿雲金暗沙，中國稱仁愛礁）途中，遭中國三艘海警船發射水砲阻撓，迫使美國出面挺菲，強調南海適用「美菲聯合防禦條約」。菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）廿一日發表聲明，表示軍方本週就會恢復補給作業，並強調在與中國駐菲大使黃溪連斡旋後，「中國不會干涉」。他也重申，中國無權在菲國專屬經濟區（EEZ）內阻礙或騷擾菲國船隻，無論是捕魚或運送物資。

菲國總統杜特蒂廿二日則在中國─東南亞國家協會（ASEAN）建立對話關係卅週年紀念視訊峰會上，直言對菲中船隻的最新爭端感到「厭惡」，認為此事對兩國關係造成不良影響，而法治是解決問題的唯一方法。

與此同時，美、英、澳九月締結歷史性的「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）後，廿二日踏出合作第一步，由澳洲國防部長杜登、美國駐澳代辦高德曼（Michael Goldman）和英國高級專員特麗迪爾（Victoria Treadell）共同簽署協議，允許三國交換敏感的海軍核動力推進資訊，協助澳洲取得八艘具備匿蹤能力、能夠長距離執行任務的最先進核潛艦，同時也將提供網路共享、人工智慧、量子和未詳述的海底能力。

美國總統拜登十九日也發表聲明表示，這份協議允許美英澳三國展開合作，進一步改善「共同防禦狀態」。

下月G7外長會議 首邀東協十國

另一方面，英國「衛報」指出，七大工業國集團（G7）輪值主席國英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，下月十至十二日在利物浦舉行的G7外交部長級會議，除了邀請澳洲、南韓、印度和南非外，也首度邀請東協十國共襄盛舉，「我希望各國建立一個全球關係網，推進自由、民主和企業價值」。消息人士透露，雙方將討論印太地區的合作等問題。報導分析，中國可能會將G7擴大舉辦外長會議之舉，視為拉攏東協為AUKUS背書，對中國展現更強硬的軍事姿態。

美國、英國、澳洲代表22日簽署協議，將交換核動力潛艦機密，協助澳洲建立8艘核潛艦。（法新社）

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