聯大將開議 紐約憂「疫」外大爆發

聯合國總部所在的美國紐約市，二十一日將召開第七十六屆聯合國大會總辯論。由於各國政要雲集，美方擔憂恐淪為全球防疫破口。圖為二○一八年九月聯大第七十三屆會議畫面。（法新社）

2021/09/21 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕第七十六屆聯合國大會總辯論二十一日在紐約市總部召開，上百個國家的總統、總理、首相和外交首長都將親臨出席，預料將聚焦於終結武漢肺炎疫情和因應氣候變遷挑戰。美國有線電視新聞網（CNN）二十日報導，美國擔憂，在疫苗分配不均的情況下，這場世界領袖的年度「大拜拜」，恐引發「超級傳播者」（super spreader）事件。

就怕超級傳播者趴趴走

世衛組織（WHO）上週表示，全球迄今已施打逾五十七億劑疫苗，但其中七十三％集中十個國家，即本週到訪聯合國總部的各國代表團，因各國疫苗接種進度不一，恐淪防疫破口，其中多國仍被美國列入旅遊警示對象。

請繼續往下閱讀...

美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）日前就提到，美方擔心此次的聯大會議將淪為超級傳播者事件，因此美方有必要採取一切措施；所有入境美國的旅客，必須提出檢測呈陰性反應的證明。紐約市政府要求各國代表團進入會場前，必須出示接種疫苗證明，並在聯合國總部為想接種疫苗者施打。但去年七月曾確診的巴西總統波索納洛上週就反問，何必為了讓體內有抗體而接種疫苗；他聲稱自己的抗體濃度很高，還可以拿出證明文件。

在美國與若干歐洲大國持續推動廣打疫苗政策的同時，許多缺乏製藥產業的小國和窮國，自疫情爆發迄今仍無法確保疫苗穩定供應，這種「疫苗落差」（vaccine gap）可謂終結武肺疫情、預防出現對現有疫苗有抗藥性變種病毒的最大絆腳石。

與此同時，澳洲新南威爾斯州（NSW）二十日通報三週多以來最低的單日確診病例，新州首府雪梨的部分防疫限制解禁。紐西蘭政府二十日也宣布，擁有一七○萬人口的第一大城奧克蘭警戒降級，防疫限制略微鬆綁，但尚未解封，學校和辦公室仍維持關閉，將持續尋求清零。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法