打滿2劑輝瑞》港人入境英國 仍須隔離10天

英國新修訂的入境政策，預定十月四日凌晨四點生效。由於香港的武漢肺炎疫苗接種紀錄卡「不符合」英國政府的規定，因此入境英國的香港人即使已經接種美國輝瑞藥廠和德國ＢＮＴ公司合作研發的武肺疫苗，也不被英國政府承認，可能仍須隔離十天。（法新社檔案照）

2021/09/20 05:30

10月4日起生效

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「英文虎報（The Standard）」和「美國之音（ＶＯＡ）」十九日報導，英國新修訂的入境政策，預定十月四日凌晨四點生效。由於香港的武漢肺炎疫苗接種紀錄卡「不符合」英國政府的規定，因此入境英國的香港人即使已經接種美國輝瑞藥廠和德國ＢＮＴ公司合作研發的武肺疫苗，也不被英國政府承認，可能仍須隔離十天。

港黃卡格式 不符合英方標準

英國駐港副總領事何思婷（Tamsin Heath）十八日推文寫道，由於香港目前的疫苗接種紀錄卡，不符合英國的最低標準，即未顯示出生年月日，因此英國當局正嘗試與香港政府討論如何解決。根據英國新的入境政策，全世界的國家地區僅分成兩類：安全區及「紅色名單」。

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港府十九日宣布，食物及衛生局正著手更新疫苗接種紀錄，加上出生日期，以配合包括英國最新入境要求的國際規定。

持英國政府承認之完成疫苗療程紀錄卡的旅客，入境後除了免於隔離十天，前往英國前亦無須做武肺病毒檢測。只要在入境後的第二天做一次病毒檢測，入境後的第八天免做。來自紅色名單上國家地區的旅客，則須入住英國政府指定的防疫旅館隔離十天，還須做兩次聚合酶連鎖反應（ＰＣＲ）檢測。

香港目前還被英國政府列在「綠色名單」，即來自香港的旅客，必須在赴英前三天內做檢測，入境後第二天再做一次，只要檢測呈陰性，就不必隔離。惟自十月四日起，英國取消現行的紅、黃、綠等級，改為安全區與不建議其人民前往的紅區。

英國政府預計自十月底起，允許完成疫苗療程、來自安全區並打過英國政府認可疫苗的旅客，在入境後採檢時，以成本較低廉的側流抗原（ＬＦＴ）檢測，取代ＰＣＲ檢測，但未接種疫苗的旅客仍須自費做ＰＣＲ檢測。

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