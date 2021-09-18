日自民黨總裁4搶1 首輪難過半

日本自民黨總裁選舉在十七日公告後正式起跑，四名候選人行政革新相河野太郎（左起）、前外相岸田文雄、前總務相高市早苗及代理幹事長野田聖子在記者會召開前合影。（美聯社）

2021/09/18 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本自民黨總裁選舉在十七日公告後正式起跑，四名候選人行政革新相河野太郎、前外相岸田文雄、前總務相高市早苗及代理幹事長野田聖子，將在十二天的選戰後，於廿九日的投開票分出高下。由於黨內七大派系中，有六派系實質採開放投票，四人在首輪投票中取得過半數的難度增加，很有機會重演二○一二年兩輪投票戲碼，擁有地方票優勢的候選人可能再度被逆轉。

自民黨總裁的選票由黨籍國會議員三八三票及全國黨員黨友三八三票，共七六六票構成，首輪投票中若無人取得過半數，將由得票最多的前二名進入第二輪投票，由國會議員三八三票及都道府縣黨部四十七票構成。

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河野民調支持率第一 岸田深耕地方黨員票

四位候選人分別舉行選戰開跑儀式，擁有年輕議員支持的河野太郎採線上方式舉行，約七十名議員參加，他強調要「修復社會的分裂，創造有溫度的社會」。

獲得岸田派力挺的岸田文雄，也有七十多名議員親自或派代理人到場聲援，岸田強調自己是「願意聽取各方意見，符合時代需求的領袖」。

「保守派之星」高市早苗在宣布參選後網路關注度飆升，開跑儀式有九十多名議員親自或派代理人到場聲援，高市強調「全力保護國民生命財產、維護國家的主權與榮譽」。在公告前夕才湊齊廿名議員推薦投入選戰的野田聖子，可能因為起步較晚，開跑儀式僅有十多名議員參加，她強調充實自民黨的多樣性，內閣一半閣員將由女性擔任。

這次總裁選舉，選情極為混亂，雖然河野在各民調中支持率較高，但因總裁選舉僅由黨員及黨籍議員投票，民調支持率恐無法完全反映在選票上，不過他已獲首相菅義偉、環境相小泉進次郎和前幹事長石破茂等人的支持，有利於爭取黨員票。岸田的民調第二，但被批評缺乏領袖魅力，恐難帶領全黨打贏接下來的眾院大選。岸田去年敗選後深耕地方黨員票，成果有待觀察。

高市對中強硬網路爆紅 野田要增加女閣員

四人中唯一表態，當選後仍會繼續參拜靖國神社的高市，對中國的態度也最強硬，日前接受專訪，表示想和台灣總統蔡英文見面。她獲得前首相安倍晉三、防衛相岸信夫支持。最晚起步的野田較不被看好，目前尚未發表完整政策內容。

綜合日媒分析，這次的總裁選舉很可能重演二○一二年兩輪投票的戲碼。當年有安倍晉三、石破茂等五人參選，石破茂原本在第一輪投票拿下多數地方黨員票，票數高於第二名的安倍，但因未過半數，在第二輪投票時，安倍獲議員票集中支持逆轉勝出。

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