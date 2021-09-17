美英澳新聯盟 反制中國

美國總統拜登（中）、英國首相強森與澳洲總理莫里森在三方視訊聯合記者會，宣布成立全新的「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」。（法新社）

2021/09/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國、英國與澳洲十五日宣布成立全新的「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」，英美將與澳洲分享敏感的核子潛艦技術，以保障印太地區的和平穩定；儘管三國強調成立此聯盟無涉核子武器擴散亦非針對特定國家，然其目的顯然在於反制中國。中國外交部十六日批評此舉破壞區域和平穩定與加劇軍備競賽，並呼籲放棄冷戰思維。

3國領導人：分享核子潛艦技術

美國總統拜登、英國首相強森與澳洲總理莫里森是在三方視訊聯合記者會上，宣布成立這個以三國國名縮寫為名的聯盟。拜登表示，美英澳三國都意識到確保印太地區長期和平穩定的必要性，必須要能因應該區當前戰略環境與可能的演變，因為美英澳三國乃至於全球的未來，都取決於一個自由開放的印太地區在未來數十年的持續與繁榮。莫里森則表示，美英澳三國都尊重自由與法治，該聯盟將協助確保印太地區的安全。三人的演說皆未點名中國。

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據了解，美英澳將在未來一年半協商敲定潛艦細節，深化在網路、人工智慧、量子科技、海底防禦能力等領域的合作與強化資訊分享；該聯盟之下的首要行動為協助澳洲打造八艘新式核子動力、但不搭載核武的潛艦，以便澳洲軍方能前往與攻擊遠離該國海岸的目標；此外，澳洲還將取得美國的長程戰斧巡弋飛彈。

中國外交部發言人趙立堅十六日批評此一聯盟是排他的「小圈子」、「小集團」，嚴重破壞區域和平穩定、加劇軍備競賽、損害國際上禁止核子擴散的努力，以及把核子出口當成地緣政治博弈的工具，並呼籲相關各國摒棄陳舊的冷戰零和思維與狹隘的地緣政治觀念。

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