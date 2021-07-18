中國實驗室外洩武肺病毒 愈來愈可信

美國政府高層如今相信，武肺病毒從中國科學院武漢病毒研究所外洩的可能性，與動物傳染給人類的可能性不相上下。（路透檔案照）

2021/07/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登五月底下令情報機構九十天內查明武漢肺炎起源，在時限過半之際，美國有線電視新聞網（CNN）披露，負責督導的美方高層如今相信，病毒從中國科學院武漢病毒研究所實驗室外洩的假設，可信度堪比自然起源論。此外，世界衛生組織（WHO）同日提案成立永久組織，以調查武肺和往後其他疫情的源頭。

民主黨人態度大幅轉變

CNN十六日引述多個消息指出，白宮國家安全顧問蘇利文等多名高層如今相信，實驗室洩毒論的可能性與野生動物傳給人類的自然起源論不相上下，與民主黨人一年前輕描淡寫的態度大相逕庭，惟情報人員對於兩者的立場仍相當分歧。雖然沒有新證據將結論導向任何一方，但目前的情資強化了動物與人類接觸傳染一說，而非蓄意製造，只是這種說法與病毒可能從武漢病毒所外逸一說並不相悖。

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知情人士還透露，中央情報局（CIA）等此前對實驗室洩毒論持懷疑態度的情報機構，如今也都認同這是一個可信的調查方向，拜登政府高層正嚴肅看待此一假說，且愈發持開放態度。

隨著愈來愈多美國官員認為實驗室洩毒論看似可信，他們對北京的態度也愈發強硬。蘇利文上月就曾向「福斯新聞」表示，如果中國不配合調查，將被國際社會孤立；若中國拒絕履行國際義務，美方將必須考慮有所回應。

CNN上月十一日獨家取得美國國家情報首長辦公室（ODNI）發給轄下情報機構的備忘錄，責成官員設法取得有關實驗室洩毒論和自然起源論的更多「關鍵情報」，包括野生和家禽動物的病毒檢測結果、中國等地區高風險野生動物的活動廣度、任何可能被用於基因改造的病毒、中國生物研究等活動的廣度，以及中國限制WHO或其他疫源調查機構行動的可能做法等。

另一方面，WHO年初前往中國武漢進行第一階段疫源調查後，一直沒有新動作，挨批不夠積極。秘書長譚德塞在直批調查工作欠缺中國疫情爆發初期的原始資料後，十六日在閉門會議上向成員國提案成立永久性的「新病原體起源國際科學諮詢小組」，並重新組織武肺調查團隊，由各國提名專家參與，「我們已研擬疫源調查的第二階段工作，現在請由中國透明、公開合作，尤其是疫情初期的原始資料等。」

新溯源調查 鎖定五大層面

新的武肺源頭調查計畫鎖定中國及其他國家，內容涵蓋五大層面：野生動物圈養及貿易相關的人類、動物和環境因素；武漢內部和外圍的野生動物市場；最早出現病毒大流行跡象的區域；額外基因追蹤和分析；稽查二○一九年十二月爆發人類病例地區的實驗室和研究機構等。

中國外交部發言人趙立堅回應，中方專家正在評估此一提案，但強調相關調查應基於各國共識。

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