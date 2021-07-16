歐洲洪災 德國已42死70失蹤

荷蘭消防隊疏散南林堡地區的民眾。（歐新社）

2021/07/16 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕歐洲西部連日暴雨，德國、盧森堡、荷蘭、瑞士與比利時等國都受到影響，其中德國西南部的萊茵—普法爾茨（Rheinland-Pfalz）與北萊茵—西發利亞邦（North Rhine-Westphalia，NRW）受影響最鉅，當地河流潰堤，沖毀許多房屋，截至十五日，德國已有至少四十二人死於暴雨帶來的洪水，七十人失蹤、尚未尋獲。

據報導，德國光是北萊茵—西發利亞邦便有十三．五萬戶因洪水停電。德國軍方已派出約四百名軍人協助救災。救援人員努力從危險的建築物中救出居民，已經有至少兩名消防員殉職。德國總理梅克爾表示對災害感到震驚，向死者與失蹤者家屬致上同情，也感謝現場毫不倦怠的志工與緊急服務人員。

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比小鎮被淹沒 荷關閉高速公路

比利時邊境的維斯德爾河（Vesdre）也衝破河堤，大量河水溢至街上，列日省與那慕爾（Namur）受到的影響尤其嚴重，列日省的斯帕（Spa）鎮甚至被洪水完全淹沒，紹方丹（Chaudfontaine）鎮一千八百人緊急撤離。數家比利時媒體指出，東部城鎮佛維爾（Verviers）有四人死亡，鐵路部門也表示，所有交通皆已中斷。

荷蘭與德、比接壤的林堡省（Limburg）也因為水位上升，部分地區交通將被中斷，官方緊急關閉荷蘭最繁忙的A2高速公路。盧森堡也成立緊急應變小組，應對夜間暴雨造成的緊急狀況。盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）表示，許多房屋已經被洪水淹沒，不再適合居住。

歐盟執委會主席馮德萊恩也承諾，將幫助受洪水影響的人們，歐盟已經做好準備。

瑞士下瓦爾登邦的斯坦斯塔德因為琉森湖湖水暴漲，只能搭建臨時便橋讓民眾行走。（歐新社）

比利時的列日市街道積水不退，民眾等候救援，有婦女試圖水游泳過街。（法新社）

德國萊茵—普法爾茨邦的因蘇爾鎮因為河水暴漲，沖毀多棟房屋。（美聯社）

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