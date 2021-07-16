美中瀕擦槍走火 拜登擬設紅色電話

美國總統拜登（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）

2021/07/16 05:30

與習近平建立熱線機制

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府官員與一名了解內情的消息人士透露，拜登政府正在研究建立美中「熱線」的可能性，此「熱線」類似於冷戰時期美國與蘇聯之間方便雙方最高領導人直接通話以避免核戰的「紅色電話」，拜登政府希望建立這類快速直接聯絡工具，做為降低美中爆發衝突風險的一種機制。

還沒正式向中國提出

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士說法，這項概念尚處於初步階段，也還沒正式向中國提出；美中熱線可讓總統拜登或其國安團隊最高官員，立即以加密電話通話或傳送加密訊息，與中國國家主席習近平或其領導核心成員直接溝通，例如，分享有關突如其來的軍事動作緊急訊息，或警告網路駭客攻擊等。

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至少早自歐巴馬政府時期就有設置「美中熱線」的構想，但是直到川普政府任內最後一年，才寫入列為機密的國家安全備忘錄中。拜登上任後，繼續研究可行性，但是許多細節仍有待敲定，包括就連中國願不願意都還不清楚。消息人士透露，國務院、白宮國家安全會議官員還在研究「熱線」的技術問題，接下來是擬定整體概念，納入拜登政府與中國往來的方案，然後這套設備將需要白宮、中國官方批准，才會落實。

緊急時 得不到北京回應

美國官員表示，長期以來，在緊急事態時迅速得到北京的回應，一直是個問題，中國政治體系由上而下的性質，也意味著，領導階層以外的接觸大多不受到鼓勵。一名美國前駐北京官員就說，武漢肺炎疫情剛爆發時，「我們在一些重要問題上，就常沒得到任何回應」。

軍務熱線 很少派上用場

目前五角大廈與中國已設有類似的聯絡軍事事務「熱線」機制，但很少派上用場。白宮國安會印太事務協調官坎貝爾稍早在談論美中外交與台灣議題時，曾說「我們確實有熱線，據了解是有，我們用過幾次，但是就只是在一個空蕩蕩的房間裡讓它響了好幾個小時」。

報導指出，當前聯絡系統的問題加上中國愈加具有攻勢的軍事活動，使美國國安官員越來越擔心誤判的可能性，認為需要加強聯絡機制。前助理國務卿羅素（Danny Russel）說，「美中關係中欠缺工具來管控事件，這點令人憂心，美國政府迫切需要建立可發揮作用的通訊管道，以利回應或防範危機」。

效力有賴北京願意使用

美中熱線的有效力，高度有賴於北京願意使用，歐巴馬政府時期的國務院網路議題協調官潘特（Chris Painter）就說，「你得先確定它連上指揮鏈的正確位置，能迅速方便聯繫領導階層」。他說，歐巴馬時期曾討論使用網路即時通訊息系統，但是沒有太大進展，「中國並未有像美俄互信建立措施的經驗，所以他們以更懷疑的態度看待此事。」

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