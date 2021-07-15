泰擬限制代工AZ出口 莊人祥︰總公司尚未答應

泰國醫療人員十三日在曼谷為民眾接種「阿斯特捷利康」（AZ）疫苗。 （歐新社）

2021/07/15 05:30

〔編譯管淑平、記者吳亮儀／綜合報導〕在武漢肺炎Delta變種病毒株迅速擴散下，印尼疫情持續惡化，十四日通報新增超過五萬四千例確診，超過印度當日新增病例，成為亞洲疫情的新核心熱點。泰國也因疫情快速升溫，國內疫苗不敷所需，政府考慮暫停當地生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗出口，以應付國內需求，恐將影響亞洲其他國家的疫苗供應。

阿斯特捷利康公司授權泰國暹羅生物科技（Siam Bioscience）生產AZ疫苗，做為供應其他八國的區域樞紐。衛生部國家疫苗研究所所長納康（Nakorn Premsri）說，疫苗委員會已原則同意發出暫停出口令，阿斯特捷利康應該要將泰國廠每月產量的三分之一提供給泰國政府。泰國十四日通報新增九三一七例確診、八十七例死亡。目前泰國接種至少一劑疫苗的比率約十四．三％，政府目標是在年底達到至少七十％。

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對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示 ，指揮中心已與阿斯特捷利康台灣分公司聯繫，初步了解AZ總公司尚未答應泰國官方的要求，台灣會持續關注泰國廠動向，也會爭取其他廠貨源。

印尼新增5.4萬例 成「疫情震央」

印尼衛生部十四日表示，過去二十四小時通報新增五萬四五一七例確診，創下單日新增感染病例新高紀錄；新增九九一例死亡。一個月前，印尼每日新增確診數尚且不到一萬起，近日每日死亡病例也是六月初的十倍，且由於檢測率低、疫調不佳，官方數據被廣泛認為嚴重低於實際數字。

澳洲格里菲斯大學流行病學家布迪曼（Dicky Budiman）指出，印尼可能成為疫情的震央，但已經是亞洲（疫情）的中心。他說，從印度與印尼的人口規模差異即可看出，「（印尼）疫情比印度嚴重得多」。他警告，印尼的每日新增病例可能已經達到十萬例，本月底有可能倍增，屆時單日新增死亡人數也可能高達兩千例。

官員擔心，Delta變種病毒株已經從印尼人口集中的主要島嶼爪哇島，往其他較偏遠地區擴散，將進一步使醫療人力、資源不堪負荷；下週伊斯蘭「宰牲節」可能引爆另一波感染暴增。人口約為印尼五倍的印度，十四日新增感染人數已降至低於三萬九千例。

荷蘭在解封後，到十三日為止的一週新增感染人數大增五倍，有多達五萬一九五七人確診，政府承認「判斷錯誤」，將恢復實施若干防疫限制措施。已經封鎖三週的澳洲雪梨市疫情持續延燒，將延長封鎖兩週，當局愈加擔心疫情往墨爾本蔓延。南韓十四日通報新增一六一五例確診，非首都圈新增本土病例將近四百例，第四波疫情出現向全國蔓延趨勢，政府將從十五日起調高非首都圈地區防疫等級到第二級。

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