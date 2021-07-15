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    美澳日11國軍演 中國派船情蒐

    圖為2017年7月參與「護身軍刀」美澳聯合軍演的美國陸軍和陸戰隊，在蕭瓦特灣實彈射擊M142高機動性多管火箭系統。（歐新社檔案照）

    圖為2017年7月參與「護身軍刀」美澳聯合軍演的美國陸軍和陸戰隊，在蕭瓦特灣實彈射擊M142高機動性多管火箭系統。（歐新社檔案照）

    2021/07/15 05:30

    「天王星號」駛向澳洲東部海域 澳防長︰解放軍無時無刻不在

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲、美國與日本等十一國共出動一萬七千名海陸空兵力，十四日起展開兩年一度的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習，主要針對牽制中國；在軍演登場前，中國派出海軍偵察船接近澳洲東岸，準備蒐集軍演情報，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）說，這些中國船隻的出現「提醒人們中國人民解放軍無時無刻不在該區域」。

    這場聯合軍演在澳洲國內和周邊海域，以及美國夏威夷等地進行，演練項目包括兩棲登陸、地面部隊、城市作戰、空中戰鬥以及海上作戰等；除了美國、澳洲，另有日本、紐西蘭、加拿大、英國，南韓今年首度參與，法國、印度、印尼和德國派員觀摩。

    美將首次從澳洲發射愛國者飛彈

    美軍派出「美利堅號」（ USS America）兩棲突擊艦遠征打擊群，以及七十架定翼、五十架直升機參演。澳洲陸軍少將艾伍德（Jake Ellwood）說，美軍將在這次軍演中，從昆士蘭蕭瓦特灣（Shoalwater Bay）發射「愛國者」防空飛彈，「這將是首次從澳洲發射愛國者」。澳洲驅逐艦「布利斯本」（HMAS Brisbane III）、巡防艦「巴拉瑞特號」（HMAS Ballarat II）及兩棲攻擊艦「坎培拉號」（HMAS Canberra III）等艦也將參演。

    德法也參與 歐洲加強關注印太

    澳洲表示，希望藉由這項演習，強化北部太平洋海岸防衛能力；日本「讀賣新聞」指出，法國、德國以觀察員身分參與，顯示歐洲面對中國崛起，也加強關注印太地區。

    在軍演登場前，中國海軍「天王星號」情報蒐集艦正接近澳洲東部海域，預期十六日抵達昆士蘭州外海。澳洲廣播公司（ABC）引述匿名國防部官員說法，「天王星號」已進入全面靜默，只在必要時發出訊號，顯然有意匿蹤。澳洲國防部長杜登證實，「天王星號」出現澳洲周邊海域，並表示過去兩屆「護身軍刀」演習期間，中國也有類似船艦出現，故在澳洲預期之中。澳洲總理莫里森說，他「謹防」中國軍艦的出現，並說「我們當然在監視他們，他們也正監視我們」。

    澳洲國立大學戰略暨國防研究中心高級講師卡爾（Andrew Carr）說，中國海軍船艦的活動屬例行性，過去中國也曾派船艦監視美軍軍演。中國「環球網」則引述中國海軍研究院研究員張軍杜說法，批西方媒體藉著炒作天王星號的正常海上行動，再次渲染中國威脅論。

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