法希強制醫護打疫苗 大馬接種站群聚染疫

法國總統馬克宏12日發表電視談話，宣布醫護人員與安養院工作人員將於9月起強制施打疫苗。（路透）

2021/07/14 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕法國總統馬克宏十二日宣布，七月廿一日起，民眾進入戲院、運動場館，或參加五十人以上的慶典，都必須出示「健康通行證」，證明自己已完整接種兩劑疫苗或武漢肺炎篩檢結果為陰性。馬克宏強調，疫苗接種「是個人責任問題，不是自由問題」。

出示「健康通行證」的要求八月一日將擴展至出入酒吧、咖啡廳、餐廳、購物中心、醫院，與搭乘長途火車或飛機的民眾。法國政府九月起將強制為醫護人員、安養院工作人員，及其他與弱勢群體一同工作的人施打疫苗，未如期接種者將會受到懲罰。法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，未接種疫苗的醫護人員，九月十五日後將拿不到薪資。為鼓勵民眾接種疫苗，法國目前實施的免費篩檢也將於九月結束。

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法國最大疫苗接種預網站「Doctolib」表示，馬克宏演說後，該網站流量創下新高，每分鐘有多達兩萬筆預約，目前已經有九十二．六萬人透過該網站預約接種，其中六十五％未滿三十五歲。

德國總理梅克爾十三日表示，不會跟進法國的強制接種措施，因為德國仍在推廣疫苗的早期階段。專家認為，德國的醫護人員疫苗接種率比法國高出許多，不需要考慮強制接種。

希臘未打兩劑 禁入公共室內

希臘總理米佐塔基斯十二日也宣布，安養院工作人員即日起強制施打疫苗，醫護人員則自九月一日起強制施打疫苗，而在八月卅一日前，未完整接種者均不得使用公共室內空間。米佐塔基斯表示，希臘不會再因疫情封鎖全國，強調「陷入危險的不是希臘，而是未接種疫苗的希臘人」。

義大利今年三月已宣布，醫護人員若不接種疫苗，將被留職停薪一年；英國六月起也強制要求進入安養院工作的人施打疫苗。

另一方面，馬來西亞的疫情持續升溫，十二日新增一萬一千多起確診病例再創新高，當中約七十％集中於首都吉隆坡與鄰近的雪蘭莪州、森美蘭州，當地的醫院面臨嚴重的病床、呼吸器與氧氣罐不足問題。馬國科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，上週末距吉隆坡約廿五公里的一處疫苗接種站爆出群聚疫情後，多達兩百名志工與工作人員確診，該接種站已經緊急關閉，曾於七月九至十二日至該接種站的民眾應居家隔離檢疫十天。預計該接種站將在徹底消毒後，於十四日恢復運作。

主要國家疫情統計

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