10年來中國勞動族減5％ 人口紅利衰

中國十一日公布十年一次的人口普查數據，總人口仍緩步上升，但青壯年人口大幅減少，老年人口顯著增加。圖為北京王府井商圈。（美聯社檔案照）

2021/05/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家統計局十一日公布十年一次的全國人口普查數據，以二○二○年十一月一日為基準點，中國總人口達十四億一一七八萬，但過去十年的增長率僅五．四％，為一九五三年後最低，且青壯年勞動人口大減約五％，六十歲以上人口則快速增加逾五％，令該局局長寧吉喆坦言，人口高齡化已成為中國今後一段時期的基本國情。

根據十一日公布第七次全國人口普查數據，相較於上一次二○一○年的十三．四億，過去十年增加約七二○六萬人，增幅約五．四％，年平均增長率為○．五三％，比二○○○至一○年的年平均增長率○．五七％略微下滑○．○四個百分點，顯示中國人口十年來保持低速成長。

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值得注意的是，十五至五十九歲的勞動年齡人口為八．九四億，約佔總人口六十三．三％，與十年前的普查結果相比，佔人口比重下降約六．八％。另外，中國勞動人口在二○一一年達到高峰，約九．二五億人，現在與該年相比也下降約五％。相較之下，印度人口已達十三．八億，為世界第二多，青壯年人口預計不遠的未來就會超越中國。

國家統計局指出，中國勞動力資源目前仍然龐大，但人口紅利因素逐漸減弱，今後由人口文化素質和健康水準提升帶來的「人才紅利」，將成為推動中國經濟發展的重要基礎。

與此同時，中國○歲至十四歲的人口逾二．五億，大約佔總人口十七．九五％，仍比十年前上升一．三五個百分點，官方稱這是放寬一胎化政策的功效。不過，中國去年新生兒大約一二○○萬人，比二○一九年的一四六○萬人大降了十八％。

至於六十歲以上人口比重上升五．四四％，達二．六億人，佔總人口十八．七％；其中，六十五歲以上人口升幅為四．六三％，達一．九億人，佔總人口十三．五％，高齡化程度進一步加深，預計二○二五年六十歲以上人口將突破三億，二○五三年達到四．八七億。人口性別比例方面，男性人口約七．二億人，佔總人口約五十一％；女性約六．九億人，約佔四十九％。

彭博︰廉價勞力造就低價格 將成歷史

國家統計局長寧吉喆表示，普查數據反映出人口的結構性矛盾，包括勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，高齡化程度加深，出生人口數量走低等，高齡化已是今後一段時期的基本國情。「彭博」則警告，中國人口增速減緩勢必牽動全球經濟，廉價勞動力造就的商品價格低廉將成為歷史，全球經濟擴張速度勢將減緩。

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