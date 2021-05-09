SARS當生化武器 中國6年前就出書

澳洲媒體稱中國五年前的一份文件曾論及將冠狀病毒武器化，以及預測第三次世界大戰將是生物武器戰。圖為被懷疑是新冠病毒出處的中國武漢病毒研究所。（法新社檔案照）

2021/05/09 05:30

解放軍科學家出書 為中國軍事教材

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲平面媒體「週末澳洲人報」八日的獨家調查報導指出，中國軍方科學家六年前就曾討論將「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）冠狀病毒武器化，並預言第三次世界大戰會使用生物武器。

澳媒指美方去年才拿到文件

該報所指的中國文件，是中國知名流行病學專家徐德忠與曾參與抗SARS的醫學博士李峰共同撰寫、據稱是中國軍事教材專書的《非典非自然起源和人制人新種病毒基因武器》，其內容除了探討SARS冠狀病毒起源（書中結論為SARS病毒可能是恐怖份子刻意施放的人造生物武器），還論及將SARS冠狀病毒武器化，以及預測第三次世界大戰將以生物武器形式出現。儘管該書早在二○一五年便已出版，但美方直到去年五月調查新冠病毒起源時才取得相關文件。

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病毒能透過人為操縱變武器

報導中指出，該書稱SARS冠狀病毒預示「基因武器的新時代」，該病毒能透過「人為操縱」的方式被改造為新興的人類疾病病毒 ，進而成為武器，並以前所未見的方式被施放出來。書中還提及美方針對衝突模式與生物武器所進行的研究，並據此做出以下結論：第三次世界大戰將是生物戰，而致勝的核心武器將是生物武器。

預言第三次世界大戰是生化戰

該書在論及當代基因武器的特點時說，相較於傳統基因武器，使用當代基因武器的目的主要已不是軍事企圖，而是「重要的恐怖威脅、政治和地區或國際戰略之需求」；以戰爭或軍事手段來落實政治任務不免過於明目張膽與易受外界譴責，不如採用既隱蔽又難以取證的當代基因武器，「即使提供學術證據甚至病毒和動物等實證，亦可百般抵賴，阻止和壓制，使國際組織和正義人士無可奈何。」

因關切新疆人權而遭中國制裁的英國國會下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat），以及澳洲國會情報及安全聯席委員會主席派特森（James Paterson）指出，該文件讓外界嚴重關切中國對武漢肺炎起源的透明度，中國明顯對生物武器大感興趣也極度令人憂心，因為即便是在最嚴格的控管下，生物武器仍具有危險性。

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