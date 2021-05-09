UN討論挺疆 中國阻撓開議

美國等西方國家將在十二日舉行聯合國會議，討論新疆維吾爾族遭迫害一事，遭中國行文各國要求勿出席。圖為四月中國安排外國媒體記者參觀新疆，新疆喀什市阿瓦提縣一所小學生表演歌唱。 （歐新社檔案照）

2021/05/09 05:30

聲援新疆 美英德加澳將視訊開會

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國新疆維吾爾族遭到人道迫害，引發西方各國強烈關切。美國和歐洲多國將在十二日舉辦聯合國會議，討論如何聲援新疆維族，但「路透」七日獨家指出，中國抨擊此會議含「政治動機」，要求各國代表團勿參加。此外，美中兩國七日也在聯合國安全理事會會議再次交鋒，美國國務卿布林肯不點名批評中國和俄羅斯「為惡不受懲罰」。

中駐聯代表團 要求各國不要參加

美、英、德、加拿大和澳洲十二日將在聯合國舉行視訊會議，討論聯合國系統、成員國和公民社會如何支持和提倡新疆突厥語族群人權，美、英、德代表，以及國際人權組織「人權觀察」執行長羅思（Ken Roth）、「國際特赦組織」秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）等人都將發言。「人權觀察」駐聯合國主任夏邦諾（Louis Charbonneau）七日直言，北京多年來試圖強迫各國政府噤聲的策略「嚴重挫敗」，因為愈來愈多國家願意發聲。

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然而，中國常駐聯合國代表團六日向各國發出外交照會，指這場新疆會議含有政治動機，主辦國家把人權議題當作干涉新疆等中國內政的工具，企圖製造分歧和動盪，阻撓中國國家發展。文件中還痛批，這些國家沉迷於鼓吹與中國對抗，強調挑釁的會議只會帶來更多糾紛，要求各國代表團不要參加這個「反中」會議。

布林肯暗批中俄 「為惡不受懲罰」

與此同時，擔任聯合國安理會五月輪值主席國的中國，七日舉行推廣多邊主義的視訊會議，中、美、俄外長難得同台較勁。美國國務卿布林肯批評，某些國家不尊重聯合國成立時確立的各國平等原則，威脅使用武力解決領土紛爭，號稱有權建立勢力範圍，或針對別國散布不實消息，破壞選舉及打擊新聞業者和異議人士。雖未指名道姓，但明顯暗批中國侵略南海，及俄國併吞克里米亞、干預美國大選等行動。

布林肯也就人權指出，某些國家堅稱，聯合國或其他國際組織不得批評內部事務，但《世界人權宣言》表明人權具有世界性，沒有任何國家擁有隨意填寫人權標準的「空白支票」，可對本國人民實施奴役、酷刑、行動限制、種族清洗等行徑。他警告，當聯合國成員國、尤其是安理會常任理事國違反規定，並阻撓究責行動時，等於宣告其他國家也能違反規定，而不必承擔後果。

至於中俄兩國外長王毅和拉夫羅夫則不約而同強調，有必要維護聯合國的多邊主義核心地位。王毅疾呼，各國應追求公平正義，而非霸凌和霸權，強調國際規則非少數國家的專利和特權，不應存有例外主義和雙重標準。

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