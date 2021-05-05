32年來「最凶險」港支聯會照辦六四晚會

二○一八年香港「七一大遊行」時，一名參加者拿著印有中國國家主席習近平照片和寫著「結束一黨專政」的標語牌。（歐新社檔案照）

2021/05/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕今年香港將面臨首度在實施「港區國安法」下迎接六四天安門事件卅二週年紀念日，近日建制派也將矛頭指向過去每年主辦六四追悼晚會的泛民主派「香港市民支援愛國民主運動聯合會」的「結束一黨專政」工作綱領有違反國安法之虞。對此，支聯會秘書蔡耀昌四日表示，當前政治環境是卅二年來「最凶險」，但是該會仍打算如期舉辦六四追悼晚會，也會堅持其工作綱領。

堅守結束一黨專政綱領

黃之鋒等四人上週就去年參加未經批准的六四晚會被控非法集結罪認罪，使得參加六四維園晚會首次成為犯罪行為，令今年的六四紀念晚會格外受到關注。蔡耀昌四日在「香港○一」專訪中指出，若非政治考量，相信今年可以舉行晚會，打算如期在維多利亞公園舉辦。

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至於是否擔心將觸犯國安法，蔡耀昌說，當前政治環境「前所未有」，「這次無疑面對最凶險的狀況」，但他們無意修改綱領；他相信六四議題在香港不會輕易消失，仍有空間，但須重新構思策略。他說，期盼未來更多人回到「和理非」的價值，這才是當代社會最有力量、可長久得到支持，「政府最難全面摧毀的東西」。

該會主席李卓人因反送中抗爭運動遭定罪判刑，目前在監服刑，副主席何俊仁及蔡耀昌也都有涉及抗爭運動的官司纏身，預定下月開庭，可能遭收押。此外，支聯會近日遭建制派指其五大工作綱領中，「結束一黨專政」可能違反國安法，挑起外界關心該會能否繼續運作。

另外，每年號召「七一遊行」的民間人權陣線，上月底收到警方文件指控涉嫌違反社團條例，要求說明。民陣四日公開回覆內容，民陣向來舉行和平、理性、非暴力集會，未曾被警方質疑過是「非法組織」，因此民陣不認同警方的指控。

二○一八年香港「七一大遊行」時，參加者拿著「結束一黨專政」的標語牌。（美聯社檔案照）

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