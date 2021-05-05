港研擬假新聞法 變相打壓媒體

香港特首林鄭月娥四日表示，香港政府正著手研擬《假新聞法》。（美聯社）

2021/05/05 05:30

藉國安法 打壓新聞自由

〔編譯周虹汶／綜合報導〕就在公營香港電台傳出助理節目主任利君雅疑似遭到報復、即將離職的消息後，香港特首林鄭月娥四日宣布，港府正在研擬制定《假新聞法》，以打擊「錯誤信息、仇恨言論和謊言」，暫無時間表。美國之音（VOA）中文網指此舉被廣泛視為當局在推進「國家安全法」時進一步打壓新聞自由。香港記者協會主席楊健興也直指，該法恐將成為當局箝制新聞自由的最新「武器」，導致香港新聞業加劇自我審查。

警務處長向媒體「宣戰」

林鄭表示，假新聞法需做大量研究，會參考外國如何應對假新聞和發表煽動與仇恨言論，並強調將持續嚴肅看待這個問題。香港警務處長鄧炳強和保安局長李家超，也在立法會向媒體「宣戰」，揚言拘捕透過「假新聞」危害香港安全者。

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焚書坑儒 大刪社群敏感內容

前一天，公營香港電台傳出巴基斯坦裔香港籍的利君雅將於本月底離職的消息，並開始刪除YouTube等社群媒體頻道的大批敏感內容，受影響節目包括《鏗鏘集》、《脈搏》、《頭條新聞》、《議事論事》等，被「自由亞洲電台」（RFA）形容為「焚書坑儒」現代版。但林鄭強調，港台做為香港唯一公營廣播機構，有「支持」當局義務。

港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲為了製作二○一九年七月廿一日「元朗白衣人無差別襲擊事件」週年追蹤節目《七二一誰主真相》，上月被法院判定有罪，罪名是查閱車主資料時做「虛假陳述」，取得車主個資後用於不符合聲明所指用途，成為記者查冊遭定罪首例。蔡玉玲斷言，港台「刪除的按鈕已啟動，歷史的清洗在香港電台開始，或慢慢擴展至其他層面」。

新聞女神不續聘 月底走人

與此同時，港台去年九月起針對「新聞女神」利君雅在前年「反送中」運動期間多次公開槓上港府一事，重啟調查，並將她隔月屆滿的三年試用期延長，三日正式通知不續聘，要求月底走人。利君雅遭此對待，也源於她在七二一事件隔天當眾質疑此事為「官警黑合演的大龍鳳」，要求林鄭「講人話」。

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