布林肯批中 對外更具侵略性

美國國務卿布林肯批評，中國近年對內加強打壓、對外更具侵略性，志在主導全球，但美國會為了維護既有國際秩序挺身而出。（路透檔案照）

2021/05/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯在二日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「六十分鐘」（60minutes）訪談中，再次批評中國威脅國際秩序，指中國在國內加強壓迫人民，在海外則更具侵略性和敵對性，志在成為主導世界的國家。他強調，美國不會把遏制中國當成目標，但美國十分重視維護既有國際秩序，會在必要時挺身而出。

軍事對抗 對美中都不利

節目提到，中國近來頻繁派遣戰機侵擾台灣空域，中國國家主席習近平日前更主持三艘主戰艦艇編入南海艦隊的儀式，藉此詢問布林肯，美國會否與中國走向軍事衝突？布林肯坦言，「不論走到那一步或朝那個方向發展，對美中兩國利益都極度不利」。他也不諱言，「過去幾年來，我們目睹中國對內加強打壓，對外更具侵略性，這是事實。」

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美會挺身捍衛國際秩序

布林肯直言，中國是唯一可在軍事、經濟、外交層面挑戰美國的國家，尤其在軍事上愈發自信，「我認為隨著時間過去，中國相信自己可以、應該、將會成為主導世界的國家」。對此，他強調，美國的目標並非遏制中國，而是堅守美國十分重視且決心捍衛、卻受到中國挑戰之「以規則為基礎的國際秩序」，「任何一方想要挑戰這個秩序，我們都會挺身捍衛。」

針對中國竊取美國商業機密和智慧財產權，導致美國損失數千億美元，布林肯也表示，拜登政府「確實關切」相關議題，「這些行為如同有人試著以不公平、益發敵對的方式進行競爭，因此，美國會聯合志同道合的國家，以及遭受同樣損害的政府，一起向北京喊話『不能這麼做、不容許這麼做』，如此會更有力量，效果也更好。」

對於新疆維吾爾族人權問題，布林肯則說，美國已清楚表明維族遭到「種族滅絕」，並強調北京所指的恐怖主義威脅根本子虛烏有，「恐怖主義並非來自（被關押）的一百萬人」。

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