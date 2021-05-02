印度南非WTO提案 解禁疫苗專利

以印度為首的六十多國已向世界貿易組織提案，要求藥廠放棄武肺疫苗相關專利與智慧財產，以提高全球疫苗產量。圖為阿根廷民眾上月十四日在世界衛生組織位於布宜諾斯艾利斯的總部外，舉牌反對疫苗專利。 （法新社檔案照）

2021/05/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體一日指出，隨著印度等開發中國家的武漢肺炎疫情失控，由印度與南非主導的一項主張製藥公司放棄武肺疫苗專利與其他智慧財產權的提案，將於未來數日提交世貿組織（WTO），迫使華府、西方國家與製藥廠為抗疫做出更大貢獻。

根據報導，有六十多國聯名提案要求在疫情大流行期間暫停落實、應用與執行世貿組織的智慧財產規定—「與貿易有關的智慧財產權協定」（TRIPS Agreement）的部分章節，以促進全球疫苗增產，以及讓開發中國家能自製疫苗。印度總理莫迪日前與美國總統拜登通電話時，就曾懇請他支持該提案。

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但拜登政府內部意見分歧。白宮防疫專家佛奇與貿易代表戴琪傾向贊同，美國會也有超過一百名議員支持。但美國商務部與新冠病毒工作小組卻警告說，放棄專利恐招致反效果，包括將智財拱手交給對手，以及任由新藥廠爭奪本就稀少的疫苗原料與專業技術；與其放棄專利，反有礙目前疫苗生產，倒不如捐贈疫苗給他國還更有效益。

疫苗製藥公司則表態反對，指稱快速增產的關鍵不在專利智財，而是技術；因為疫苗不足肇因於承包製造商不熟悉相關新科技，而此技術性知識未受專利保護。輝瑞等藥廠三月致函拜登，宣稱各大藥廠今年合計能生產出一百億劑的疫苗。

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