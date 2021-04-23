美新印太司令：中國核武飛速增加

海軍上將阿基里諾接任美國印度─太平洋司令部司令的人事任命案，二十一日獲聯邦參議院一致通過。圖為他以美國太平洋艦隊司令身分，去年十二月在夏威夷紀念珍珠港事變七十九週年的儀式上致詞。（美聯社檔案照）

2021/04/23 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕五十八歲的美國海軍上將阿基里諾（John Aquilino），廿一日獲聯邦參議院無異議通過，將接任美國印度─太平洋司令部司令。他曾表示，中國對台灣的武力入侵，可能在「今天到二○四五年的任何時間內發生」，北京視併吞台灣為其「首要之務」，中國武力犯台的問題「比大多數人認為的更近」。總統拜登同日提名被視為民主黨內「對中鷹派」的瑞特納（Ely Ratner），出任五角大廈印太事務助理部長。

阿基里諾自二○一八年起擔任美軍太平洋艦隊司令。在印太司令部司令人事任命聽證會中，他贊成美國有必要提高對印太地區的資金挹注，包括「太平洋嚇阻倡議」（ＰＤＩ），以挑戰中國的影響力，並增加與美國盟邦及夥伴的合作。在二○二一會計年度，美國國會為ＰＤＩ撥款了廿二億美元，阿基里諾則支持二二會計年度的ＰＤＩ經費進一步增加。

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中核彈頭「略多於兩百枚」

在聽證會中，阿基里諾還警告，目前中國核武庫存的增加速度，比任何人過去所以為的都快。惟根據五角大廈估計，中方的核彈頭庫存「略多於兩百枚」，美方則擁有五八○○枚，因此他淡化了對中方庫存數量的擔憂。

準印太助理部長也是對中鷹派

與此同時，長期擔任拜登助理、聯邦參院外交關係委員會專業幕僚，並在拜登聯邦參議員辦公室服務的瑞特納，被提名擔任美國國防部印太事務助理部長。他目前是五角大廈中國工作小組的負責人。華府智庫「美國企業研究所」（ＡＥＩ）客座研究員塞耶茲（Eric Sayers）說，對想要見到拜登政府對北京採取更具競爭性作法的人士而言，挑選瑞特納是個好跡象。

長期追隨美國總統拜登的瑞特納，獲提名出任五角大廈印度─太平洋事務助理部長。他被視為對中鷹派。（取自瑞特納推特）

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