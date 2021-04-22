執勤壓死黑人 白人警謀殺罪成立
〔編譯張沛元／綜合報導〕曾引爆全美反種族歧視與警察暴力抗議潮的黑人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死案廿日宣判，以膝蓋壓住佛洛伊德頸部的前白人警察蕭文（Derek Chauvin）被控的三項罪名悉數有罪，最重將入獄數十年。佛洛伊德家屬對此感到欣慰，胞弟菲洛尼斯．佛洛伊德喜極而泣，表示他們今天終於可以再次呼吸。
美國總統拜登也對此判決結果表示歡迎，稱這是美國邁向正義的一大步，但也警告不能停在此處，需要做出真正改革，防止這類悲劇再次發生。
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經過三週審判，由六名白人與六名黑人組成的跨種族陪審團裁定，蕭文被控的非蓄意二級謀殺、三級謀殺，以及二級誤殺等三項罪名皆有罪。判決傳出後，明尼蘇達州明尼亞波里斯市數百人上街，在車陣中揮旗慶祝，駕駛人則鳴喇叭附和。
恐入獄12年半 另3名涉案警8月受審
明州漢尼本郡法官卡希爾將在兩個月後宣布蕭文刑期。另外三名涉案的前警員，則將於八月受審。蕭文的三項罪名最重可分別判處四十年、廿五年與十年有期徒刑，但明州採判刑指導方針，意味蕭文之類過去不曾遭定罪的被告，每一項謀殺罪名只需服刑十二年半，誤殺四年。此外，蕭文也只需要為最重的一項罪名服刑即可。因此，儘管檢方求處重刑，但蕭文仍有可能僅需入獄十二年半。
四十六歲的佛洛伊德在去年五月因被懷疑使用偽鈔，遭四名員警上銬壓制在地，其中蕭文以膝蓋跪壓住佛洛伊德的脖子近九分半鐘，對佛洛伊德不斷求救呼喊「我無法呼吸」置若罔聞；佛洛伊德最後死亡，官方判定死因為「執法人員壓制、束縛及頸部壓迫併發心搏停止」。佛洛伊德之死引發軒然大波，蕭文等人遭革職與逮捕，但仍無法平息眾怒，街頭抗議與警民衝突從明市擴及全美各地，更將「黑人的命也是命」（BLM）運動燒向歐洲。