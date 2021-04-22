執勤壓死黑人 白人警謀殺罪成立

佛洛伊德遭壓頸的現場也聚集眾多抗議人士。（美聯社）

2021/04/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾引爆全美反種族歧視與警察暴力抗議潮的黑人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死案廿日宣判，以膝蓋壓住佛洛伊德頸部的前白人警察蕭文（Derek Chauvin）被控的三項罪名悉數有罪，最重將入獄數十年。佛洛伊德家屬對此感到欣慰，胞弟菲洛尼斯．佛洛伊德喜極而泣，表示他們今天終於可以再次呼吸。

美國總統拜登也對此判決結果表示歡迎，稱這是美國邁向正義的一大步，但也警告不能停在此處，需要做出真正改革，防止這類悲劇再次發生。

請繼續往下閱讀...

經過三週審判，由六名白人與六名黑人組成的跨種族陪審團裁定，蕭文被控的非蓄意二級謀殺、三級謀殺，以及二級誤殺等三項罪名皆有罪。判決傳出後，明尼蘇達州明尼亞波里斯市數百人上街，在車陣中揮旗慶祝，駕駛人則鳴喇叭附和。

恐入獄12年半 另3名涉案警8月受審

明州漢尼本郡法官卡希爾將在兩個月後宣布蕭文刑期。另外三名涉案的前警員，則將於八月受審。蕭文的三項罪名最重可分別判處四十年、廿五年與十年有期徒刑，但明州採判刑指導方針，意味蕭文之類過去不曾遭定罪的被告，每一項謀殺罪名只需服刑十二年半，誤殺四年。此外，蕭文也只需要為最重的一項罪名服刑即可。因此，儘管檢方求處重刑，但蕭文仍有可能僅需入獄十二年半。

四十六歲的佛洛伊德在去年五月因被懷疑使用偽鈔，遭四名員警上銬壓制在地，其中蕭文以膝蓋跪壓住佛洛伊德的脖子近九分半鐘，對佛洛伊德不斷求救呼喊「我無法呼吸」置若罔聞；佛洛伊德最後死亡，官方判定死因為「執法人員壓制、束縛及頸部壓迫併發心搏停止」。佛洛伊德之死引發軒然大波，蕭文等人遭革職與逮捕，但仍無法平息眾怒，街頭抗議與警民衝突從明市擴及全美各地，更將「黑人的命也是命」（BLM）運動燒向歐洲。

跪地壓住美國黑人男子佛洛伊德並導致佛洛伊德死亡的前白人警察蕭文，二十日遭陪審團裁定三項罪名悉數有罪，蕭文聆判後被戴上手銬還押。（法新社）

大批守候在法院大樓外的民眾，在得知蕭文被判有罪後欣喜若狂。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法