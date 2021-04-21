180國新聞自由指數 中國倒數第4

無國界記者組織20日發布今年度全球「新聞自由指數」報告，挪威在內的北歐國家名列前茅，中國、北韓、厄利垂亞等國則吊車尾。 （法新社檔案照）

2021/04/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）20日公布今年度「世界新聞自由指數」報告，在180個國家中，有近4分之3、多達132國的新聞自由受到全面或部分限制，包括運用科技審查人民的中國排名倒數第4，且其「審查病毒」還向外蔓延。至於台灣則位居全球第43名，在亞洲僅次於南韓。

挪威5連冠 台灣43美44

報告指出，全球新聞自由度最高的5國分別是挪威、芬蘭、瑞典、丹麥和哥斯大黎加，挪威連5年蟬聯冠軍，美國則是第44名。台灣排名持平在第43名，台灣雖少有政治干預新聞報導情事，但受到追求點閱率與利益影響，媒體環境兩極化，這也是中國得以在網路散布台灣相關假消息，並施壓在中國有商業利益的台灣媒體業主的原因。

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該組織秘書長德勒瓦指出，新聞是對抗假消息的最佳疫苗，但新聞的產製和傳播太常受到政治、經濟、科技甚至文化因素影響。報告指出，有73國的新聞業「完全被封鎖或嚴重受阻」，59國「受到限制」。其中，亞洲多國均以疫情因素為由加強管制新聞，中國持續將網路審查、監控和宣傳手段，發揮到前所未見的規模，排名維持全球第177名，僅贏過土庫曼、北韓和厄利垂亞。

報告更以「審查制度專家」形容中國，指中國共產黨「中央網絡安全和信息化委員會辦公室」嚴格控制中國9.89億網路用戶可獲得的資訊，甚至運用新科技和大批「網軍」，企圖對外輸出中國論述。再者，「審查病毒」也正從中國向外蔓延，尤以香港受衝擊最深，因為北京已能透過「港區國安法」干預香港，使香港新聞自由僅排第80名，與去年相同，所幸仍有立場新聞、端傳媒等採公共集資形式營運的媒體。

大馬立法反假新聞 狂跌18名

馬來西亞新聞自由惡化嚴重，狂跌18名來到第119名，原因是上月通過「反假新聞法」，允許政府「強加自行認定的真相」。印度則因透過法律讓批評政府者噤聲，名次落在第142名。此外，中東和北非仍是新聞自由最受壓迫的地區。

報告強調，世界新聞自由度過去一年大致穩定，但和2013年首次調查的分數相比，仍下滑12%，對記者信任下滑、政治兩極化和網路假資訊氾濫，均是主要原因。

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