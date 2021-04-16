強灌效「中」思想 港首辦國安教育日

香港政府十五日首辦「全民國家安全教育日」，民主派人士在港府舉辦的開幕典禮場外舉布條強調「沒有民主人權，沒有國家安全」，要求「廢除國安惡法」。（法新社）

2021/04/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港特區政府十五日依《中國國家安全法》首度辦理「全民國家安全教育日」，從警隊到各級學校皆見高調效忠中國的活動，中聯辦主任駱惠寧強調將「對一切橫蠻干預香港事務、企圖拿香港為棋子的外國和外部勢力，該反制就堅決反制，讓他們留點教訓。」

警隊改中式步操 學校升「國旗」唱「國歌」

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十五日一早，香港警隊步操表演首次由英式改中式，口令變廣東話；警隊儀仗隊教官向港媒表示，刻意安排用廣東話發口令，是希望凸顯香港的「一國兩制」象徵。

在香港教育局「強烈建議」各校升國旗、唱國歌下，親中「香港教育工作者聯會」興辦的黃楚標中學，直接進行五天的「國家安全週」，禮堂貼滿學生以簡體字寫下的「支持國安法」紙條，表明「願遵守國家一切的安排，永遠效忠於中華人民共和國和黨的安排」，甚至公開譴責「暴徒們」讓昔日繁榮的香港成了「戰場」，支持《港區國安法》「適當地制裁」。

頭頂有絞索... 新國安課程8月上路

但香港多名教師接受英國《金融時報》採訪時匿名表示，新的國安課程將從八月上路，「好像頭頂有絞索」，日後教書得謹言慎行，以免家長曲解告狀。

英國百議員連署促制裁港官員

中國政府上月廿六日才指控「英方基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政」，宣布制裁英方九名人員和四個實體。對此，一九九七年見證香港主權移交中國的英國末代港督彭定康，連同英國國會跨黨派議員一○三人，本週已連署致信英國首相強森，要求英國政府依去年七月宣布的《全球人權制裁法》（ＧＨＲＳＲ），針對打壓香港民主運動的官員、實體以及侵犯新疆維吾爾自治區少數民族人權的官員進行制裁。

彭定康：中英「黃金時代」已成過去

彭定康等人在信中指出，中英「黃金時代」已成過去，中方上月制裁英方人員一事象徵中國共產黨威權主義正在擴張，呼籲英國政府制定全面對策，因應中國對自由世界不斷升級的挑戰。

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