911前 美軍全面撤離阿富汗

2010年2月駐紮阿富汗的美國陸戰隊與丹麥陸軍的豹2A5EK型戰車，正在清除路上簡易爆炸裝置。（法新社檔案照）

2021/04/15 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統拜登14日宣布，美軍將從5月起撤離駐紮阿富汗的2500名美軍，在今年9月11日前，完全從阿富汗撤軍，當日也是「911事件」20週年。根據白宮稍早釋出的演說稿內容，拜登強調，「該是結束美國最長戰爭的時候了」，他是第4位主導美軍駐阿富汗問題的美國總統，「我不會將責任傳給第5個人」。

拜登表示，「911事件」無法解釋美軍20年後仍然駐紮於阿富汗的原因，美國不能一直投入資源，不斷陷入延長駐軍或增兵的循環，並且期盼創造出撤軍的理想條件。他說，美國會繼續支持阿富汗政府和神學士的和談，並且協助國際努力來訓練阿富汗軍隊。

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川普政府去年2月與神學士達成協議，以美軍今年5月全數撤離，換取神學士不再支持開打組織與其他極端份子的承諾。對於延後4個月撤軍，不具名美國官員向美聯社表示，這是「絕對期限」，不再受任何安全問題影響。

白宮發言人莎琪13日表示，拜登認為阿富汗問題無法以武力解決，他們已經待在阿富汗太久了。華盛頓郵報報導，拜登近期不斷透露，美國必須將焦點轉移至全球，尤其是亞洲。對抗神學士的戰爭耽誤了美國處理中國、氣候變遷，與武漢肺炎疫情等更大威脅。

北約的外交與國防部長將於14日視訊會議討論撤軍。美國務卿布林肯則說，現在是北約盟國完成使命時候了，盟軍當初一同進駐阿富汗，也應一起離開。美國為20年的阿富汗戰爭投入1兆美元，美軍陣亡2200多人，2萬人受傷。

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