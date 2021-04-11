美中AI戰 五角大廈2025年全面部署
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部九日針對國家人工智慧（ＡＩ）安全委員會（ＮＳＣＡＩ）最新報告及部內運用ＡＩ情況進行討論，坦言美國面對高效發展ＡＩ的中國，並無戰略、組織化結構及資源加以應對，正視此問題後，美國當前要務是「認真看待這場競賽，然後我們得贏」，設定二○二五年較中國提早五年達成ＡＩ全面上路的目標。
國防部新聞稿指出，美國目前仍是ＡＩ第一大國，也有一八年六月成立的聯合人工智慧中心（ＪＡＩＣ）直接向國防部副部長報告，這是好的開始。但要打贏這場中國政府強力支援民間、學界、人民解放軍共同進攻的ＡＩ戰，需要動用至少三．四％部內預算；並由國防部副部長、參謀首長聯席會議副主席、國家情報首長合組的委員會，確立優先發展領域、排除官僚層面障礙，以及遵守國防戰略的相關技術發展規定；部內也應在本財政年度結束前，設定好就緒目標，並朝二五年底前全面上路的方向前進。
請繼續往下閱讀...
ＮＳＣＡＩ副主席沃克（Robert O. Work）指出，中美仍有實力差距，中方既然以三○年成為ＡＩ技術領導者自許，即意謂其深知尚非世界第一，因此美國須在二五年先達到目標，以免承受中國超越的風險。他強調，中國利用ＡＩ來監控人民、鎮壓少數民族與踐踏個人隱私和公民自由，因此這不僅是技術，也是價值觀的戰爭。
ＪＡＩＣ主任格羅恩（Michael S. Groen）則表示，「ＡＩ是國防現代化的核心信條」，且將對安全高品質網路及數據服務至關重要，也是美國經濟的重要驅動力；美國擁有一世代的機會讓ＡＩ成就未來，「我們必須現在開始化零為整。」