美中AI戰 五角大廈2025年全面部署

美國國家人工智慧安全委員會副主席沃克和聯合人工智慧中心主任格羅恩九日召開記者會，宣布國防部預定二○二五年完成面對中國人工智慧戰的全面部署。（取自網路）

2021/04/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部九日針對國家人工智慧（ＡＩ）安全委員會（ＮＳＣＡＩ）最新報告及部內運用ＡＩ情況進行討論，坦言美國面對高效發展ＡＩ的中國，並無戰略、組織化結構及資源加以應對，正視此問題後，美國當前要務是「認真看待這場競賽，然後我們得贏」，設定二○二五年較中國提早五年達成ＡＩ全面上路的目標。

國防部新聞稿指出，美國目前仍是ＡＩ第一大國，也有一八年六月成立的聯合人工智慧中心（ＪＡＩＣ）直接向國防部副部長報告，這是好的開始。但要打贏這場中國政府強力支援民間、學界、人民解放軍共同進攻的ＡＩ戰，需要動用至少三．四％部內預算；並由國防部副部長、參謀首長聯席會議副主席、國家情報首長合組的委員會，確立優先發展領域、排除官僚層面障礙，以及遵守國防戰略的相關技術發展規定；部內也應在本財政年度結束前，設定好就緒目標，並朝二五年底前全面上路的方向前進。

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ＮＳＣＡＩ副主席沃克（Robert O. Work）指出，中美仍有實力差距，中方既然以三○年成為ＡＩ技術領導者自許，即意謂其深知尚非世界第一，因此美國須在二五年先達到目標，以免承受中國超越的風險。他強調，中國利用ＡＩ來監控人民、鎮壓少數民族與踐踏個人隱私和公民自由，因此這不僅是技術，也是價值觀的戰爭。

ＪＡＩＣ主任格羅恩（Michael S. Groen）則表示，「ＡＩ是國防現代化的核心信條」，且將對安全高品質網路及數據服務至關重要，也是美國經濟的重要驅動力；美國擁有一世代的機會讓ＡＩ成就未來，「我們必須現在開始化零為整。」

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