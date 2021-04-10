南韓KF-21原型機亮相 鎖定F-35替代市場

停在航太國防公司「韓國航空宇宙產業」位於慶尚南道泗川市的總部內的KF-21首架原型機。身上可見代表合作研發的南韓和印尼國旗。（歐新社）

2021/04/10 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓政府持股占相當比例的航太及國防公司「韓國航空宇宙產業」（ＫＡＩ），九日公開其和印尼合作研發的國造KF-21「獵鷹」戰鬥機首架原型機。此一南韓的「四．五代」戰機雖匿蹤能力不如美製的F-35，但其飛行高度更高、速度更快而且要價較低。未來量產後，除計畫汰換南韓現役的老舊第三代戰機F-4與F-5，甚至第四代的F-16及F-15K，還將進軍國際市場，增加南韓國內就業機會。

匿蹤能力不如F-35

該原型機亮相儀式在慶尚南道泗川市的ＫＡＩ總部舉行。南韓總統文在寅與印尼國防部長普拉伯沃親臨出席。ＫＡＩ打算今年進行地面測試，並可望在二○二二年七月首度試飛，二六年完成全部研發工作。

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文在寅宣示，在二○二八年之前，南韓將至少擁有四十架到達戰備程度的KF-21，三二年之前則有一二○架。他強調，南韓已開啟一個自主國防的新時代，其量產後可望創造十萬個工作機會。

根據介紹，KF-21可達一．八馬赫，武器酬載七．七噸，能進行制空、對地和對海作戰。其配備的主動相位陣列雷達、紅外線搜索追蹤系統、電子光學目標追蹤設備、電子戰套件，皆成功國產化。從設計到製作，全程由南韓技術團隊主導。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）則報導，KF-21的技術、裝備和零組件，僅六十五％由南韓自主。

其包括研發經費在內的總經費達十八兆六○○○萬韓元（約五一二六億台幣）。韓、印兩國二○一四年同意KF-21的合作研發計畫，當時該計畫經費為七．五兆韓元，印尼負擔二十％。惟印方一八年又尋求重新談判該負擔比例，以減輕其壓力。據ＣＮＮ報導，泰國、菲律賓甚至伊拉克可能都對KF-21有興趣。

南韓新一代戰鬥機KF-21九日公開亮相，總統文在寅親臨致詞。（歐新社）

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