防超級電腦用於研發極音速飛彈 美增制裁7中企、實驗室

中國利用天津飛騰製造的微型晶片，進行極音速飛彈的模擬運算。圖為二○一九年中國七十週年國慶日時，在北京市天安門廣場展示的東風十七（DF-17）極音速飛彈。（美聯社檔案照）

2021/04/09 05:30

〔編譯黃靖媗、記者黃佩君／綜合報導〕就在美國「華盛頓郵報」八日披露中國人民解放軍正利用天津飛騰信息技術有限公司設計的超級電腦，來研發極音速飛彈後，美國商務部同日就宣布更新貿易黑名單「實體清單」，對天津飛騰等七間中國企業與政府實驗室實施出口管制，被列入名單的實體將無法使用來自美國的技術，除非獲得美國商務部批准，但鮮少有這種例外。

制裁名單包括天津飛騰、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子有限公司、國營的國家超級計算濟南中心、深圳中心、無錫中心與鄭州中心。

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商務部官員透露，這七間企業與實驗室都與中國建造世界第一的百萬兆級（exacale）運算超級電腦的抱負有關，這種電腦每秒可進行一百萬兆次運算，不僅能合法進行商業使用，也能用於武器設計，對於更精確地模擬極音速飛彈的熱能與阻力也相當必要。

晶片助共軍研發飛彈？ 台積電否認

據華郵報導，四川中國空氣動力研究與發展中心內，解放軍正利用天津飛騰設計的超級電腦，研發未來可能瞄準美國航空母艦或台灣的極音速飛彈。該中心的超級電腦晶片為天津飛騰運用美國軟體設計，交由使用美國精密機械的台灣台積電製造。

台積電則回應表示，對進出口管制的實體出貨「有嚴格的評估及審查程序」，並無報導提到產品最終被用於軍事用途一事。經濟部長王美花也說，目前了解該產品最終並未用於軍用，均符合國內出口規定及美國管制法規。

中國空氣動力研究與發展中心被稱為解放軍第二十九試驗訓練基地，早在一九九九年就被美國以「量產飛彈」為由，列入貿易黑名單。

天津飛騰成立於二○一四年八月，自稱為商業公司，一直隱瞞與解放軍研究機構的關係。華府智庫「二○四九計畫室」研究助理李艾睿（Eric Lee）指出，天津飛騰高階主管大部分是來自解放軍國防科技大學的前軍官。報導指出，天津飛騰正是中國偷偷將民用科技用於戰略軍事用途的例證。前美國官員透露，川普政府去年曾計畫將天津飛騰列入出口黑名單，但最後來不及實行。

華郵指出，天津飛騰的案例也凸顯台灣的困境，台灣一方面仰賴華府的軍事力量抵抗北京入侵，但台灣企業也高度仰賴中國市場。專家指出，阻止美國的技術流入相關中企，可能拖慢中國發展頂尖武器，與更強的監控技術的速度。

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