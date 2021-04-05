臉書遭駭 5億多筆個資外洩

臉書創辦人兼執行長札克柏格。（美聯社）

2021/04/05 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕據美國財經新聞網站「商業內幕」（Business Insider）等報導，「臉書」（Facebook）五億三三○○萬名用戶的電話號碼等個人資料，二○一九年遭駭後外洩。以色列網路犯罪情報公司「Hudson Rock」技術長加爾（Alon Gal）三日推文寫道，這些個資已全部被貼在一個網路駭客論壇，供「免費」取用，其中甚至包括臉書創辦人兼執行長札克柏格。台灣也有超過七十三萬筆個資外洩。

被貼駭客論壇免費取用

據報導，受害的用戶來自一○六國，其臉書ＩＤ、姓名、出生年月日、電子郵件、所在位置，甚至感情狀態，都被「看光光」。加爾譴責這是臉書的「徹底疏失」，他在比對認識者的電話號碼後，已確認其中部分資料是真的；即使受害用戶已更新個資，網路犯罪者仍可藉由這些紀錄假冒他人，或欺騙他人使其交出登入帳號的身分驗證資訊。

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臉書︰2019年已修復解決

對此，臉書聲稱，相關報導是舊聞，是二○一九年的舊個資，臉書「同年八月就發現並修復此一問題」。

加爾今年一月曾推文指出，受害用戶中，近三二○○萬是美國人、兩千萬法國人、一一○○萬英國人及六百萬印度人。持有這些個資的「那個人」（the person），一月時企圖對外兜售；「壞蛋必定會為了『社交工程』（指藉由一般人疏於防範的小詭計，使人掉入陷阱）、詐騙、駭客入侵與行銷等目的而利用它們。」

紐約郵報和英國「太陽報」報導，資安專家華克（Dave Walker）聲稱，札克柏格也是這起事件受害者；他還建議記者可以用札克柏格外洩的電話號碼，打通電話給札克柏格。

擁有近二十億用戶的臉書，並非首次發生個資外洩或遭有心人士利用的疏失。英國顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）二○一六年利用數百萬名臉書用戶的個資，鎖定他們投放政治廣告。一九年十二月，烏克蘭資安研究人員通報，一個儲存逾兩億六七○○萬臉書用戶名字、電話號碼及ＩＤ的資料庫，被公開在網路上。

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