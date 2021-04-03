美日韓國安首長會談 聚焦北韓

美國國家安全顧問蘇利文二日在馬里蘭州和日本、南韓的國安首長舉行會談。圖為美國國務卿布林肯及蘇利文（右）三月在美國阿拉斯加和中國代表舉行會談前，答覆媒體提問。 （法新社檔案照）

2021/04/03 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文、日本國家安全保障局局長北村滋和南韓國家安保室長徐薰，二日在美國馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的美國海軍官校（USNA），舉行美日韓國安首長會談，乃美國總統拜登一月就任以來，這三國間最高層級的會談。路透引述一名拜登政府高官報導，三人將討論北韓及全球半導體供應鏈等廣泛議題。美國國務院發言人普萊斯亦表明，無核化仍將是美國對朝政策的中心。

美︰無核化仍為對朝政策中心

「美國之音」（VOA）引述拜登政府高官報導，此次美日韓國安首長會談採閉門方式。除不開放媒體採訪外，會後亦不發表聯合聲明。這是拜登政府在疫情期間，罕見的面對面外交活動，也是蘇利文一月就任以來，首次和別國的國安首長舉行三方會談。

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該會談預定進行一整天。該高官說，拜登政府的對朝政策檢討進入最終階段，美方現在準備和日韓做些最後的商議，首要目標在於確保三方對當前朝鮮半島、北韓的環境有深入、共同的理解。三方還將討論平壤上週兩次試射飛彈。此外還會論及北韓國內的新型冠狀肺炎疫情與最近中朝間的外交動作。

美國前總統歐巴馬及川普任內的北韓政策特別代表尹汝尚認為，拜登的政策選項顯而易見：即「你想要無核化，你也想利用制裁達成無核化」。惟如何踏出第一步，好讓北韓至少被說服別做任何挑釁舉動，則是挑戰。

普萊斯也強調，美國對北韓的任何方法，為了要有效，都將必須和盟邦共同執行。另據報導，美日韓還會觸及氣候變遷、抗疫、南海及緬甸等議題。

VOA報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員金秀美（Sue Mi Terry，譯音）表示，在二日的美日韓國安首長會談後、二○二二年南韓總統大選前的一年內，這三國在北韓議題上不太可能有所突破。華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）高級研究員金杜妍（Duyeon Kim，譯音）也提到，反日情緒在南韓總統文在寅的選民基本盤中根深柢固，跟上屆的保守派政府迥然不同。

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