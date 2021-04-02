牽制中國 亞洲版北約成形

已停泊印度柯枝港的法國海軍直升機航空母艦「托納爾號」，將與拉法葉級巡防艦「蘇爾庫夫號」參加四月初與「四方安全對話」四國的聯合演習。圖為托納爾號。 （中央社）

2021/04/02 05:30

五國艦隊聯合演習 孟加拉灣登場

〔駐日特派員林翠儀、編譯茅毅／綜合報導〕為了牽制中國軍事霸權，以美國和日本為主的多國聯合演習，將陸續在本月及下月登場。日本媒體報導，法國海軍主導的「拉佩魯茲」（La Perouse）多國聯合演習，本月五日至七日將在孟加拉灣登場，今年除了日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參演之外，印度也將首次參加。另外，日美法三國的陸上部隊也預定五月在日本九州舉行三國首次聯合演習。

報導指出，美國、日本、印度和澳洲「四方安全對話」（Quad）上月十二日舉辦首次峰會，強調合作對抗中國軍事威脅，前述五國艦隊聯合演習似乎也傳達合作對象不限於該四國的訊息，可視為以Quad為核心，擴展集體安全體系的嘗試，「亞洲版北約（NATO）」儼然成形。

請繼續往下閱讀...

「富士晚報」報導，日本海上自衛隊在二○一九年首次參加拉佩魯茲演習，當年有日美澳法四國艦隊參加。據報導，法國在印度洋和南太平洋有海外領土，對於牽制中國發展海上霸權與美日印澳想法一致。今年二月，法國海軍巡洋艦也曾在九州西側的東海海域，與海上自衛隊及美國海軍舉行聯合演習。

日美法也預定五月在九州聯合演習

此外，共同社報導，日本陸上自衛隊與美國陸戰隊及法國陸軍，最快將於五月中旬，在九州宮崎縣與鹿兒島縣交界的霧島演習場，舉行三國聯合演習。報導分析，陸上自衛隊正在加強與美國以外國家構建合作關係，包括接納澳洲陸軍派出的聯絡軍官、對東南亞和太平洋各國陸軍開展土木工程技能指導等，希望透過多邊合作牽制中國。相關人士透露，陸自將派遣以長崎縣佐世保市的相浦駐地為據點的離島防衛專門部隊「水陸機動團」等參演。

與此同時，菲律賓軍方一日指稱，在南沙群島「九章群礁」（Union Banks，菲國將之劃歸巴拉望省的自由群島內）發現「非法的人造結構」，而這些結構正位於兩百多艘中國漁船集結的牛軛礁海域附近。菲國參謀首長聯席會議主席索貝哈那（Cirilito Sobejana）聲明，這些非法人造結構位於菲國專屬經濟區（EEZ）內，明顯侵犯菲國主權。美國國家安全顧問蘇利文和菲律賓國安顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon）三月卅一日通話，論及兩國對中國在南海活動的共同關切，重申「美菲共同防禦條約」適用於南海。

近期印太地區聯合軍演

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法