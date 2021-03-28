香港5紀律部隊捨英式正步 急練中國鵝步

香港五大紀律部隊將於下月十五日第六度迎來中國全民國家安全教育日期間，首次表演中式步操。。（取自網路）

2021/03/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港《南華早報》廿七日獨家報導指出，包含警務處、消防處、入境事務處、海關及懲教署在內的香港五大紀律部隊，將於下月十五日第六度迎來中國全民國家安全教育日期間，首次表演中式步操。

「中國國家安全法」明定全民國家安全教育日，香港去年即配合舉行一連串網路宣導活動。據《南早》所知，由於人大常委會去年六月卅日通過「港區國安法」並在港生效，消防處、海關、懲教署、入境事務處下月將在各自訓練機構重申「國家安全」職責。

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一名高層官員告訴《南早》，強調國家安全的同時表演著英式步操，「似乎不太對」，尤其香港主權由英國移交中國已廿四年。他說，部分部隊已把中式「鵝行鴨步」融入日常訓練，選在今年全民國家安全教育日首次公開表演，是個「展現紀律部隊團結的好開始」。

表演及憑票對外開放的時間，目前尚未定案。不過，中式步操預計於懲教署職員訓練院升旗典禮登場；海關學院則可望有卅人上陣，他們上月曾受中國人民解放軍指導。至於入境事務處，一九九九年起的結業會操即開始採用「鵝步」，也曾對外表演。

香港警察學院上月廿二日起，驚見解放軍駐港部隊三軍儀仗隊十名成員入駐進行為期兩週的中式隊列培訓時，即傳出將由懲教署、海關帶頭分階段引進中式「鵝行鴨步」。目前仍沿用英式步操傳統的五大紀律部隊首長，當時對於日後全面轉用中式步操的可能性，未予明確回應。

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