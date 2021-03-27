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    惡意傷害貿易夥伴 澳大使批中不可靠

    中國民間發起力挺新疆棉花行動。圖為廿六日江西省九江市一處火車站正在卸載新疆棉花。（法新社）

    中國民間發起力挺新疆棉花行動。圖為廿六日江西省九江市一處火車站正在卸載新疆棉花。（法新社）

    2021/03/27 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國社會不滿國際品牌指控新疆棉花是壓迫勞權的產物，紛紛發起抵制行動。對此，中國「歐盟商會」直言，歐洲企業正面臨漸趨政治化的營商環境；澳洲駐中國大使佛萊契爾（Graham Fletcher）更形容北京當局是「不可靠、懷有惡意」的貿易夥伴。

    歐盟商會憂經商環境惡化

    香港《南華早報》廿五日報導，旗下企業會員超過一千七百家的歐盟商會於聲明中指出，歐洲企業的經商環境逐漸政治化，在承受母國社會輿論要求他們於產品供應鏈上展現清楚、透明的企業原則和責任之際，又得面對中國民間可能的反彈，甚至被冠上「反中」罪名，已進退兩難。英國《泰晤士報》更分析，北京不排除在新疆議題上犧牲此前與歐盟達成的貿易協定共識，如同放棄香港全球金融中心地位一樣。

    與此同時，澳洲駐中大使佛萊契爾向一個澳中企業團體表示，他不清楚北京當局是否清楚自身貿易行為對澳洲及各國造成的傷害，「中國表現出不可靠貿易夥伴的樣子，甚至是帶有惡意的。」在澳洲一年前要求派獨立調查團隊進入中國調查武漢肺炎起源後，中方就千方百計阻撓澳洲煤炭、紅酒、大麥、棉花、龍蝦、木材出口至中國。澳洲官方指出，去年下半年，扣除中國極為仰賴且價格上升的鐵礦後，澳洲其他輸中產品總金額大跌四十％。

    無印良品遭波及 股票重挫

    另一方面，日本時裝及生活品牌無印良品的中國網站，仍持續主打使用新疆棉花的服飾產品，但母公司「良品計畫株式會社」已發布聲明表示，對新疆強迫勞動情形表達「嚴重關切」。消息一出，在東京證交所第二部上市的該公司，廿六日早盤股價一度重挫六．八％，為去年七月後最大跌幅，顯示投資人憂心公司恐怕也會受到中國民族主義波及。

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