北京「經濟綁票」 拿新疆棉堵外國嘴

愛迪達、H&M等國際品牌因「詆毀」新疆棉花，慘遭中國民眾抵制。圖為生意冷清的北京實體店。（美聯社）

2021/03/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國社會近期掀起支持新疆棉花的聲浪，抵制指控新疆棉花產業壓榨勞動力的國際品牌。美國國務院直言，這場行動為中國政府出於「政治目的」煽動而成；專家更指出，事件顯示，北京當局認定中國綜合實力可與民主國家並駕齊驅，企圖透過「經濟綁票」手段，脅迫各國在中國人權問題上噤聲。

美：中煽動抵制有政治目的

美國國務院發言人普萊斯向「自由亞洲電台」表示，中國政府是出於「政治目的」鼓勵本國人民抵制各大國際品牌，以應對國際社會在新疆、香港議題上對中國侵犯人權的批評及制裁。針對美國企業在新疆開展業務的風險，國務院、商務部、財政部、國土安全部等已開始跨部會商討對策，並對企業提供業務諮詢。

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異議人士：北京將自食惡果

旅美中國法律學者滕彪向「德國之聲」分析指出，北京當局之所以咄咄逼人，是因為他們自認中國完全有實力與民主國家抗衡，而這是中國把經濟手段當成談判籌碼與政治武器的老伎倆，如同禁止澳洲紅酒、台灣鳳梨、挪威鮭魚進口，都是利用「經濟綁票」達成政治效果。但滕彪直言，北京此次應會自食惡果。

國際人權組織「人權觀察」中國研究員王亞秋認為，新疆棉事件引發中國網友極大反應，在於民間對歐美國家制裁中國頗多不滿，否則北京難以操縱愛國情緒。不過，該話題在社群平台已漸漸退燒，顯示北京有意控制討論熱度。

美國智庫「大西洋理事會」高級研究員羅伯茲則認為，相較於過去的類似事件，此次中國民族主義情緒前所未見，「那種其他國家正在阻止中國崛起的感覺非常普遍且強烈」，相信抵制行動會比過去更久。國際勞工權益基金會（GLJ-ILRF）強迫勞動計畫主任吉爾指出，「北京試圖削弱國際規則，表面上攻擊品牌，實際上利用中國市場，脅迫各家廠牌成為侵犯人權的共犯。」

香港大學商學院經濟與金融系教授陶志剛則說，國際企業未來可能必須在中國設立獨立公司，或以另一個品牌經營，才能經營中國市場。

圖為新疆哈密市一處棉花田正在收成。（法新社檔案照）

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