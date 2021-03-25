北韓試射兩短程飛彈 華府淡化

南韓首爾一家電器行展示的電視螢幕，二十四日顯示北韓進行飛彈試射的報導。（歐新社）

2021/03/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國與南韓廿四日證實，北韓在廿一日一早朝黃海發射兩枚短程飛彈，為北韓在美國總統拜登就任後首度發射飛彈，時間點剛好是美韓聯合軍演以及美國高官造訪日本與南韓過後。但美朝雙方看似皆無意藉此升高對立，北韓一反常態未在第一時間宣布試射，華府也未視為挑釁。

21日朝中發射 而非日本

拜登政府兩名不具名資深官員證實北韓發射兩枚短程、非彈道飛彈，南韓軍方廿四日的聲明則說，北韓在廿一日一早於西海岸發射兩枚疑似巡弋飛彈，發射方向是朝中國，而非以往的美國盟邦日本，南韓目前仍在進行分析。南韓國會議員河泰慶在臉書引用情報單位說法爆料，，稱北韓在當地時間廿一日一早六時卅六分從西部海港南浦朝黃海發射兩枚巡弋飛彈，美韓兩軍當時就發現此事，且同意不對外公開。

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北韓通常會在發射飛彈後透過官媒大肆報導與慶賀，南韓軍方則在隨後證實；但這回北韓官媒迄今隻字未提，華府官員也淡化此事的重要性，稱之為「普通的」軍事試射，挑釁程度遠低於平壤當局過去的試爆核武或發射洲際彈道飛彈，且不違反聯合國安理會決議案。安理會決議案禁止北韓進行任何彈道活動，但不包括任何巡弋飛彈試射。拜登本人在被問到北韓試射時也說，根據美國國防部，這是例行公事，不會引發新事端。

低調試射 疑為試探拜登

南韓首爾世宗研究院北韓研究中心主任鄭相昌認為，不必把北韓每次試射飛彈都當做挑釁，畢竟南韓也會在例行軍演時進行類似試射；但他也說，倘若北韓覺得華府將加碼祭出懲罰，就可能在未來數月將飛彈試射的強度從試射短程飛彈升級到中程飛彈。南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤向韓聯社表示，美韓上半年軍演及外交、國防部長的二加二會談上週才結束，北韓跟著發射飛彈，似乎在釋放某種訊號；預料逐步加強對美施壓力道。

華府在前總統川普與北韓領導人金正恩的動盪關係後，正在檢討對朝政策，並已透過多方管道企圖與平壤當局接觸與重拾談判，但遭北韓拒絕。

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