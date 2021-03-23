為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    漢班托塔港租約 斯里蘭卡否認與中國延長99年

    斯里蘭卡二○一○年營建漢班托塔港的三．六一億美元費用，由中國出資八十五％，卻未帶動當地發展，無力負擔債務的斯國遂在二○一七年讓中國取得九十九年租借權利。圖為該港換成中國國有「招商局港口控股有限公司（CMPH）」經營後，二○一八年三月廿八日仍是一片死寂，徒讓與印度存在領土爭議的中方取得瀕印度洋的南亞門戶。（彭博檔案照）

    斯里蘭卡二○一○年營建漢班托塔港的三．六一億美元費用，由中國出資八十五％，卻未帶動當地發展，無力負擔債務的斯國遂在二○一七年讓中國取得九十九年租借權利。圖為該港換成中國國有「招商局港口控股有限公司（CMPH）」經營後，二○一八年三月廿八日仍是一片死寂，徒讓與印度存在領土爭議的中方取得瀕印度洋的南亞門戶。（彭博檔案照）

    2021/03/23 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於斯里蘭卡媒體《今日錫蘭（Ceylon Today）》上月廿日報導稱，斯國外交部長古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）痛斥前朝政府「錯誤」把租給中國的漢班托塔港經營權從原本九十九年多加九十九年，斯國駐中大使科霍納（Palitha Konoha）本月廿二日對香港《南華早報》加以駁斥。他說，中、斯兩國若真針對租期再談判，必定採取外界無從得知的「非常秘密」方式進行。

    漢班托塔港位於印度洋航線重要樞紐，一期工程二○一○年開工，中國進出口銀行出資八十五％；但斯國無力償還債務，二○一七年租給中國九十九年經營權，中國國家主席習近平二○一三年上任提出的「一帶一路」經濟合作理念自此取得南亞門戶，被外界視為中方「債務陷阱外交」經典案例。

    不過，《今日錫蘭》上月廿日獨家引述古納瓦德納說法指出，前政府和中國簽訂的協議含有「租約延長九十九年的條款」，諒解備忘錄（MOU）也寫明九十九年租約「可延長一段時間」，這是「錯誤的」。但他認為中國在關鍵議題與斯國立場相同，且是個「友善的國家」，並為中國抱不平，稱中方等了一個多世紀才拿回香港主權，卻到現在還面對外界說三道四。

    科霍納本月廿二日則向南早駁斥上述報導，因為和中國「若有協議，也會以非常秘密」的方式進行且「沒有人會告訴你」。但他不認為基礎建設高度倚賴外國資金的斯國「蠢」到掉進中方「債務陷阱」，聲稱中國借貸僅占斯國對外舉債的十％不到；且中方從沒主動提議借款，全是斯國主動拜訪得來，「我們詢問他國時，他們沒準備給，所以我們前往中國」，而對方確實幫斯國「度過難關」。

    但他深知斯國不像中國有本錢對抗印度、美國，「永遠不會成為對其他任何國家構成威脅的不沉航空母艦」，尤其歷經殖民與內戰，現階段無意出借領土來成就對方目標，更不準備在中國與印度「可能敵對」的局勢中選邊站。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    英國週日僅新增33例武肺死亡病例 去年十月以來最低
    2021/03/22 07:36

    英國週日僅新增33例武肺死亡病例 去年十月以來最低

    指川普即將回歸 前競選顧問：將自創平台重返社群
    2021/03/22 08:19

    指川普即將回歸 前競選顧問：將自創平台重返社群

    軍情動態》強化聯合作戰能力 4國軍艦齊聚中東聯合演訓
    2021/03/22 08:13

    軍情動態》強化聯合作戰能力 4國軍艦齊聚中東聯合演訓

    黃河內蒙段漂大量死豬 惹憂非洲豬瘟疫情再起
    2021/03/22 08:29

    黃河內蒙段漂大量死豬 惹憂非洲豬瘟疫情再起

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播