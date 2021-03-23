漢班托塔港租約 斯里蘭卡否認與中國延長99年

斯里蘭卡二○一○年營建漢班托塔港的三．六一億美元費用，由中國出資八十五％，卻未帶動當地發展，無力負擔債務的斯國遂在二○一七年讓中國取得九十九年租借權利。圖為該港換成中國國有「招商局港口控股有限公司（CMPH）」經營後，二○一八年三月廿八日仍是一片死寂，徒讓與印度存在領土爭議的中方取得瀕印度洋的南亞門戶。（彭博檔案照）

2021/03/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於斯里蘭卡媒體《今日錫蘭（Ceylon Today）》上月廿日報導稱，斯國外交部長古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）痛斥前朝政府「錯誤」把租給中國的漢班托塔港經營權從原本九十九年多加九十九年，斯國駐中大使科霍納（Palitha Konoha）本月廿二日對香港《南華早報》加以駁斥。他說，中、斯兩國若真針對租期再談判，必定採取外界無從得知的「非常秘密」方式進行。

漢班托塔港位於印度洋航線重要樞紐，一期工程二○一○年開工，中國進出口銀行出資八十五％；但斯國無力償還債務，二○一七年租給中國九十九年經營權，中國國家主席習近平二○一三年上任提出的「一帶一路」經濟合作理念自此取得南亞門戶，被外界視為中方「債務陷阱外交」經典案例。

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不過，《今日錫蘭》上月廿日獨家引述古納瓦德納說法指出，前政府和中國簽訂的協議含有「租約延長九十九年的條款」，諒解備忘錄（MOU）也寫明九十九年租約「可延長一段時間」，這是「錯誤的」。但他認為中國在關鍵議題與斯國立場相同，且是個「友善的國家」，並為中國抱不平，稱中方等了一個多世紀才拿回香港主權，卻到現在還面對外界說三道四。

科霍納本月廿二日則向南早駁斥上述報導，因為和中國「若有協議，也會以非常秘密」的方式進行且「沒有人會告訴你」。但他不認為基礎建設高度倚賴外國資金的斯國「蠢」到掉進中方「債務陷阱」，聲稱中國借貸僅占斯國對外舉債的十％不到；且中方從沒主動提議借款，全是斯國主動拜訪得來，「我們詢問他國時，他們沒準備給，所以我們前往中國」，而對方確實幫斯國「度過難關」。

但他深知斯國不像中國有本錢對抗印度、美國，「永遠不會成為對其他任何國家構成威脅的不沉航空母艦」，尤其歷經殖民與內戰，現階段無意出借領土來成就對方目標，更不準備在中國與印度「可能敵對」的局勢中選邊站。

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