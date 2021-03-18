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    不只國防 美提案增加外交預算抗中

    美國民主黨聯邦參議員墨菲曾在二○一七年提案，要求在五年內將國務院預算增加一倍，並撰文呼籲美國需要全新的外交政策及工具，推動美國在國際社會的國家利益和價值觀。（路透檔案照）

    美國民主黨聯邦參議員墨菲曾在二○一七年提案，要求在五年內將國務院預算增加一倍，並撰文呼籲美國需要全新的外交政策及工具，推動美國在國際社會的國家利益和價值觀。（路透檔案照）

    2021/03/18 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕就在美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀近日展開亞洲訪問行程，並將與中國國家安全及外交高層官員舉行會談之際，美國國會參眾兩院民主黨議員十六日聯名提案，建議二○二二財政年度國際事務預算大幅增加二十％（約一二○億美元，三三四五億台幣），為拜登政府重返國際舞台的外交藍圖提供經費，以應對美國目前面臨的國家安全挑戰，抗衡中國在全球各地的影響力。

    民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）和范霍倫（Chris Van Hollen），以及同黨籍的聯邦眾議員西奇里尼（David Cicilline）和貝拉（Ami Bera）等人聯名提案，建議在新財政年度為國務院和國際開發總署（USAID）提供六八七億美元（約一‧九兆台幣）資金，比目前的五六六億美元預算增加約一二○億美元，以增加美國與中國競爭、防止另一場大流行病，以及應對氣候變遷挑戰的能力。

    指國防與外交開支規劃失衡

    今年剛加入參院外委會的范霍倫強調，美國政府在國防與外交開支的規劃上嚴重失衡，五角大樓的預算是國務院與國際開發總署預算加總的十三倍。美國二○二一年的國防預算為七四○○億美元（約二十‧六兆台幣）。

    中去年外派人員 首超過美國

    墨菲指出，中國持續擴張實力，但美國沒有工具可以對抗中國在世界各地與美國利益衝突的影響力。二○二○年，中國外交部派駐各國的人員總數首次超過美國。西奇里尼指出，中國在過去十年裡將外交預算增加一倍。范霍倫則說，國會兩黨對增加國務院的資源已凝聚共識，也獲得布林肯和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）支持。

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