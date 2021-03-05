谷歌汰除第三方Cookie 網路廣告大地震

星艦第十號原型機完成試飛後，起初平安降落，沒想到卻在著陸後約八分鐘爆炸，噴上天空後再次墜毀。（路透）

2021/03/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕網際網路搜尋龍頭「谷歌」三日宣布，旗下瀏覽器「Chrome」明年起將正式停用全球網際網路廣告慣用之「第三方Cookie」，以保護用戶隱私，且承諾不研發替代追蹤技術。由於Chrome市佔率高達七成，全球去年二九二○億美元數位廣告支出更是五十二％由谷歌囊括，此舉可望改寫全球網路廣告日後操作生態，該產業目前鎖定受眾及追蹤成效的優勢何以為繼，引發關注。

Cookie為使用者造訪之網站建立的檔案，可儲存網站偏好設定等瀏覽資訊，並提供用戶所在位置等內容。但除了來自網址列網站的「第一方Cookie」，同時可能有「第三方Cookie」正記錄相關資料，為前述網頁不時可見佔據小版面的「個人化廣告」主因。

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歐洲聯盟「一般資料保護規則」（ＧＤＰＲ）和美國「加州消費者隱私法」（ＣＣＰＡ）二○一六年起陸續制定上路後，各大瀏覽器已紛紛宣告淘汰「第三方Cookie」，包括Chrome去年初預告兩年內跟進。負責管理廣告所涉隱私問題的谷歌主管特姆金（David Temkin）三日指出，「如果數位廣告無法進化解決民眾日益關注的隱私及其個人身分如何被使用之疑慮，我們就是讓自由開放網路的未來冒風險。」

用戶關注隱私 谷歌允不會開發替代方案

特姆金強調，谷歌未來不會開發追蹤民眾瀏覽行為的替代方案，也不會在谷歌其他產品引進相關技術。反對上述變革的遊說團體「開放網路經營者」（Marketers for an Open Web）執行長羅斯韋爾（James Rosewell）卻點破道，天羅地網密佈全球的谷歌沒說出「民眾一直登入我們產品」的事實，自身仍可透過谷歌搜尋、地圖、郵件和其旗下影音分享網站YouTube來追蹤用戶的網路行為模式，並未宣告「我們將全面收手」。

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