國歌忽略原住民史 澳洲改歌詞

澳洲一日正式修改部分國歌歌詞,以反映原住民在這片大陸上的悠久歷史。圖為澳洲男子橄欖球國家隊去年十月間在日本參加世界盃橄欖球賽,在和烏拉圭隊的D組分組賽前唱國歌。(路透檔案照)

2021/01/02 05:30

〔編譯茅毅/綜合報導〕澳洲總理莫里森去年十二月卅一日宣布,已修改該國國歌「前進澳洲美之國」(Advance Australia Fair)的第二句部分歌詞,藉此彰顯澳洲這塊土地上擁有六萬年悠久歷史的原住民,並於二○二一年一月一日正式生效。

澳洲國歌此前的第一句和第二句歌詞為「澳洲人,讓我們歡笑吧,因為我們年輕又自由」,將改為「因為我們團結又自由」(For we are one and free)。莫里森投書澳洲主流媒體表示,澳洲做為現代國家,可能相對年輕。但我們活在悠久第一民族(即原住民)的永恆土地上,匯聚了三百多個民族祖先與語言群體的故事,根據團結精神,我們承認此事並確保國歌反映出此一事實及共賞,乃理所當然。修改前述歌詞「並未拿走什麼,我認為反而增加了很多」。

請繼續往下閱讀...

澳洲國歌原先採用英國國歌「天佑女王」,一九八四年改為麥考米克一八七八年填詞譜曲的前進澳洲美之國。

澳洲國歌近年來引發爭議,越來越多人提到歌詞缺乏對原住民的描述、有「根本性的不平等」及種族不公。尤其許多人對「因為我們年輕又自由」這句反彈,這是依據英國「第一艦隊」一七八八年登陸澳洲的史觀。自二○一六年以來即持續推動修改澳洲國歌的一個非營利組織創辦人威克瑞說,澳洲很多原住民覺得自己難以、甚至無法唱澳洲國歌中的排他性歌詞。

在英國殖民者進入澳洲前約五萬年,原住民就已到達澳洲大陸,數十年來,澳洲持續和原住民進行和解。澳洲新南威爾斯州長貝雷吉克利安去年提議改國歌歌詞。他認為歌詞忽略澳洲「自豪的第一民族文化」。澳洲原住民部部長魏雅特與激進右翼的「一族黨」黨魁韓森等澳洲國會議員均表態支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法