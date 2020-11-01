為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德州提前投票爆天量 躋身搖擺州

    美國德州提前投票情況踴躍，目前投下的選票，已超越四年前大選的整體投票數。圖為德州選民在該州提前親自投票最後一天的十月廿九日，於德州沃斯堡一處投票所外大排長龍。（法新社）

    美國德州提前投票情況踴躍，目前投下的選票，已超越四年前大選的整體投票數。圖為德州選民在該州提前親自投票最後一天的十月廿九日，於德州沃斯堡一處投票所外大排長龍。（法新社）

    2020/11/01 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國大選數據顯示，德州的提前投票票數爆量，超越四年前總統大選的整體投票數。向來是共和黨最大鐵票區的德州，今年因傾向民主黨而成為搖擺州，民主黨副總統候選人賀錦麗十月卅日親赴德州催票，力拚要讓過去四十年來從沒支持過民主黨人的德州翻盤。

    根據提供美國選制相關資訊的「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project），截至美東時間卅一日上午八點五十六分（台灣時間卅一日晚間八點五十六分），德州的提前投票（含親自提前投票與已寄回的郵寄選票）張數達九六六萬九千多張，占二○一六年大選的一○七．七％，超越該州四年前大選的整體票數（八九六萬九二二六張）。此外，德州的已登記選民人數也比四年前成長十二％，足足多了一九○多萬人，其中有許多是年輕的拉美裔。總人口二九○○萬的德州，為全美第二大人口稠密州，自一九七六年最後一次在總統大選支持民主黨後，始終堅定力挺共和黨人，向來被視為共和黨最大票倉。

    另一個迄今提前投票票數超越四年前整體投票數的是夏威夷州，占四年前大選票數的一一○．六％，顯示該州今年的提前投票情況，比上述德州更為踴躍。

    不過，相較於只有寥寥四張選舉人票的夏威夷，掌握卅八張選舉人票、自一九八○年起，每回總統大選都挺共和黨的德州，今年有可能會被民主黨翻盤。

    民調顯示，民主黨總統候選人拜登與尋求連任的共和黨川普總統，在德州基本上打成平手，且拜登在提前投票的德州選民中領先。拜登的競選搭檔賀錦麗卅日親赴德州三城催票，包括位於德墨邊界、九成人口是墨西哥裔的里奧格蘭德山谷（Rio Grande Valley），鼓勵投票率普遍偏低的拉美裔選民，踴躍出面行使公民權。

    美國總統川普十月卅日在密西根州沃特福德鎮造勢。（美聯社）

    美國總統川普十月卅日在密西根州沃特福德鎮造勢。（美聯社）

    美國民主黨副總統候選人賀錦麗十月卅日前往德州愛丁堡市造勢，支持者舉牌力挺。（彭博）

    美國民主黨副總統候選人賀錦麗十月卅日前往德州愛丁堡市造勢，支持者舉牌力挺。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    美學者：中國掌握全球電玩市場 國安風險甚於TikTok
    2020/10/31 06:22

    美學者：中國掌握全球電玩市場 國安風險甚於TikTok

    時機敏感！美向西太平洋試射「義勇兵3型洲際飛彈」
    2020/10/31 06:08

    時機敏感！美向西太平洋試射「義勇兵3型洲際飛彈」 影片

    大選之夜待在哪？川普稱尚未決定
    2020/10/31 07:38

    大選之夜待在哪？川普稱尚未決定

    日本自衛隊明年罕見14萬人演習 設定背景：中國武力犯台
    2020/10/31 07:39

    日本自衛隊明年罕見14萬人演習 設定背景：中國武力犯台

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播