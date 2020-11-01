德州提前投票爆天量 躋身搖擺州

美國德州提前投票情況踴躍，目前投下的選票，已超越四年前大選的整體投票數。圖為德州選民在該州提前親自投票最後一天的十月廿九日，於德州沃斯堡一處投票所外大排長龍。（法新社）

2020/11/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國大選數據顯示，德州的提前投票票數爆量，超越四年前總統大選的整體投票數。向來是共和黨最大鐵票區的德州，今年因傾向民主黨而成為搖擺州，民主黨副總統候選人賀錦麗十月卅日親赴德州催票，力拚要讓過去四十年來從沒支持過民主黨人的德州翻盤。

根據提供美國選制相關資訊的「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project），截至美東時間卅一日上午八點五十六分（台灣時間卅一日晚間八點五十六分），德州的提前投票（含親自提前投票與已寄回的郵寄選票）張數達九六六萬九千多張，占二○一六年大選的一○七．七％，超越該州四年前大選的整體票數（八九六萬九二二六張）。此外，德州的已登記選民人數也比四年前成長十二％，足足多了一九○多萬人，其中有許多是年輕的拉美裔。總人口二九○○萬的德州，為全美第二大人口稠密州，自一九七六年最後一次在總統大選支持民主黨後，始終堅定力挺共和黨人，向來被視為共和黨最大票倉。

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另一個迄今提前投票票數超越四年前整體投票數的是夏威夷州，占四年前大選票數的一一○．六％，顯示該州今年的提前投票情況，比上述德州更為踴躍。

不過，相較於只有寥寥四張選舉人票的夏威夷，掌握卅八張選舉人票、自一九八○年起，每回總統大選都挺共和黨的德州，今年有可能會被民主黨翻盤。

民調顯示，民主黨總統候選人拜登與尋求連任的共和黨川普總統，在德州基本上打成平手，且拜登在提前投票的德州選民中領先。拜登的競選搭檔賀錦麗卅日親赴德州三城催票，包括位於德墨邊界、九成人口是墨西哥裔的里奧格蘭德山谷（Rio Grande Valley），鼓勵投票率普遍偏低的拉美裔選民，踴躍出面行使公民權。

美國總統川普十月卅日在密西根州沃特福德鎮造勢。（美聯社）

美國民主黨副總統候選人賀錦麗十月卅日前往德州愛丁堡市造勢，支持者舉牌力挺。（彭博）

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