超級週末 川拜鐵鏽帶攻防

川普在密西根州沃特福德鎮造勢，將選舉帽丟給支持者。（美聯社）

2020/11/01 05:30

川普與夫人分工 1天5場造勢

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統大選投票前的最後關鍵週末，現任總統川普和民主黨候選人拜登，有志一同齊聚擁有廿張選舉人票的搖擺州賓州。川普與第一夫人梅蘭妮亞十月卅一日分頭舉辦五場造勢活動，竭力守住四年前在賓州驚險拿下的勝利；同日，拜登則先與前總統歐巴馬在密西根州合體搶票，再於十一月一日趕赴賓州公開演說，翌日還將與副手賀錦麗連袂出擊，橫掃賓州各地。

梅蘭妮亞 趕赴鐵藍區固票

川普十月卅日集中火力搶攻中西部四大搖擺州，卅一日更將全天獻給賓州，先前往二○一六年以不到一個百分點差距敗北的巴克斯郡（Bucks），再前往瑞丁（Reading）、蒙圖斯維爾（Montoursville）等兩郡，催出四年前力挺他的白人勞工和農民選票，最後再去巴特勒郡（Butler），繼續宣揚其支持水力壓裂法（fracking）開採頁岩油。梅蘭妮亞則趕赴向來是「鐵藍」區域、上一屆大選才被川普「翻紅」的路澤恩郡（Luzerne）固票。

請繼續往下閱讀...

翻轉密州 拜登合體歐巴馬

與此同時，拜登十月卅一日首度在選戰期間與前總統歐巴馬合體，全力搶攻擁有十六張選舉人票、上一屆僅以○．二％差距輸掉的密西根州。兩人先後前往弗林特郡（Flint）和第一大城底特律市舉辦免下車式集會，著名盲人歌手史提夫汪達預計出席獻唱。

翌日，拜登將回到其出生的賓州，在第一大城費城發表以「團結美國、應對危機」為主題的選前重大演說，並在十一月二日與賀錦麗一同出擊，於賓州拉票至選舉前夕。

川普將在十一月一、二日各舉辦五場造勢，包括賓州斯克蘭頓郡（Scranton）及北卡羅來納、威斯康辛、密西根、佛羅里達、喬治亞等州，最後一場預計二日晚間十點半在密州大急流城（Grand Rapids）登場，這也是他上一屆大選最後造勢之處。據報導，在密西根、威斯康辛和賓州等「鐵鏽帶」三州，川普上次以總共不到八萬票翻轉；雖然民調顯示拜登在這三州均領先，但賓州是其中最不傾向民主黨的州，雙方陣營均勢在必得。

最後廣告衝刺 雙方撒逾43億

華爾街日報十月卅日指出，川、拜陣營在選前最後週末的廣告費用，超過一．五億美元（逾四十三億台幣）。另外，川普近日談及國會兩院選情時，對共和黨重奪眾議院表示樂觀，也看好參院選情。但大多數民調顯示，民主黨較有可能保住、甚至擴大眾院優勢；至於目前掌控參院的共和黨，由於此次改選席次較民主黨多，恐怕更難守住。

拜登在愛荷華州首府狄蒙市造勢。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法