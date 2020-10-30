當世淪民主極權二元對抗 中國5G為毒餌

美國國家安全顧問歐布萊恩廿八日表示，中國侵略對全球構成威脅，美國必須挺身加以對抗。（路透檔案照）

2020/10/30 05:30

美國安顧問:確保台灣海峽等海域航行自由

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國家安全顧問歐布萊恩廿八日在華府保守派智庫 「哈德遜研究所」（Hudson Institute）指出，過去認為中國經濟發展之後就會啟動政治改革的想法是錯誤的，「我們已注意到，中國變得更民族主義、更重商主義、更極權主義」，美國必須挺身對抗中國；中國政府不僅利用科技監控自己人民，也企圖監控全世界，而華為直接聽命於中共，選用中國第五代行動通訊（5G）技術，中國將取得全球人們個資，對全球構成威脅。

美正研發高超音速飛彈 嚇阻中國

歐布萊恩針對美國當前與今後的國家安全發表演說，強調美國與自由世界正在抵抗來自中國各種形式的侵略。他表示。美國正在和印度、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓等印度—太平洋地區盟邦，在多項議題上合作，從對抗恐怖主義到海洋安全，到稀土供應鏈，到在南海、東海及台灣海峽的自由航行。歐布萊恩還透露，美方正在研發高超音速飛彈及彈道飛彈投射系統，嚇阻中國並捍衛美國盟邦。

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歐布萊恩指出，全球將分為由美國、印度和巴西等國家領導的民主政體，以及中國、俄羅斯和伊朗等組成的極權國家；而民主世界與極權國家的分歧，將主要反映在誰選用中國5G系統。截至目前已有台灣、英國、捷克等多個國家加入美國行列，承諾其5G網路只會使用可信賴的供應商。

中國提供免費基因檢測 全球搜集

歐布萊恩還說，中國在世界各國提供免費的基因檢測，搜集全世界的人類基因，提供給中國的製藥公司，使其擁有研發優勢，但中國政府也將利用這些資料針對特定群體、族裔等，建立大型資料庫，美國對此極表關切，也十分擔憂。

另一方面，美國國務卿龐皮歐廿八日宣布，將中共中央統戰部控制的「中國和平統一促進會」美國分支「全美中國和平統一促進會」（ＮＡＣＰＵ）指定為「外國使團」。美國也將退出兩國二○一一年簽署的「關於建立美中州、省長論壇，以促進地方合作的諒解備忘錄」，因為「中國人民對外友好協會」（ＣＰＡＦＦＣ）為推動中國的全球議程，尋求直接並惡意影響美國的州及地方領袖。

助中獵狐監控美國公民 美起訴8人

美國司法部廿八日也以在境內協助中國政府非法執法、監控和騷擾美國公民及永久居民為由，起訴八名參與「獵狐行動」（Fox Hunt）的人員，包括六名中國公民，其中五人已經被捕。起訴書指出，被告使用的手法包括在受害者的房門貼上「若你願意回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事」的字條，或將受害者的老父帶到美國加以要脅。這是美國首次起訴參與獵狐行動的人員。

美國國務卿龐皮歐廿八日宣布，將中共統戰部控制的「中國和平統一促進會」美國分支「全美中國和平統一促進會」指定為「外國使團」。圖為該會二○一七年十二月在美國紐約舉行「海峽兩岸和平發展論壇」。（取自全美中國統促會官網）

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