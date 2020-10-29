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    新聞週刊︰習密謀顛覆美國 600統戰團體滲透

    最新一期《新聞週刊》（Newsweek）披露，中共不僅企圖影響此次大選結果，更要長期從內部改變或顛覆美國。（取自Newsweek網站）

    最新一期《新聞週刊》（Newsweek）披露，中共不僅企圖影響此次大選結果，更要長期從內部改變或顛覆美國。（取自Newsweek網站）

    2020/10/29 05:30

    「美國情報官員認為 北京偏好拜登當選」

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統大選進入倒數，白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）廿三日才警告西方民主國家，中共統戰活動正透過潛移默化的方式，改變西方的思想和民主制度。最新一期美國《新聞週刊》（Newsweek）廿六日更披露，學者調查後發現，全美各地有至少六百個具中共統戰色彩的組織，中共不僅企圖影響此次大選結果，更要長期從內部改變或顛覆美國。

    網軍透過社媒 企圖凸顯美國紛亂

    報導強調，儘管中國對美國大選的活動聚焦於過程而非結果，美國情報官員仍認為，北京其實仍偏好民主黨候選人拜登，理由可能是拜登比現任總統川普更容易預測。此外，中國在歐巴馬政府時期於全球各地擴張勢力，卻未遭遇太大阻力，由於拜登陣營吸收多名歐巴馬政府官員，北京因此可能較偏好與民主黨人打交道。

    新聞週刊以「習近平密謀顛覆美國：六百個擔心中國的理由」為封面標題，報導作者是德國外交政策協會（German Council on Foreign Relations）資深研究員狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）。她經過四個月調查，訪問廿多名分析家、政府官員和美中事務專家，指出與中國有關的「水軍」或機器人，今年夏天透過「推特」和「臉書」等社群媒體批評美國政治及社會，但並非單純複製俄羅斯在二○一六年干預美國大選的做法，既未明顯偏好單一候選人，也沒有明確黨派立場，而是企圖凸顯美國的紛亂，培養對中國的正面看法，從內部改變或顛覆美國。

    也涉及大規模經濟間諜活動

    美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）認為，中國的目的似乎是「形塑美國政策環境、施壓觀點不符中國利益的政治人物、（幫中國）對抗批評和轉移焦點」。

    中共及其他政府相關實體早已在美國聯邦、各州和地方層級，透過遍布商界、大學、智庫、社會和文化團體、華人組織、中文媒體與即時通訊軟體「微信」（WeChat）的多重管道，培養有利於北京政經利益和野心的條件及人際網絡。新聞週刊統計，全美有至少六百個與中共統戰有關的組織，包括至少八十三個同鄉會、十個「中國援助中心」、卅二個商會、十三個華語媒體品牌、卅八個宣揚「和平統一」台灣的組織、五個「友好協會」，及其他一二九個教育文化團體。

    此外，美國境內七十個中國專業人士協會中，約一半也與統戰有關，還有二六五個中國學生學者聯合會，經常透過中國領事館教育事務官員與中共政治掛鉤。這些組織也疑似涉及大規模經濟間諜活動，全美現有近五千起反間諜活動案件中，幾乎一半與中國有關。

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