美印軍事防務協議 制中升級

美國國防部長艾斯培（左一）、國務卿龐皮歐（左二），以及印度國防部長辛赫（右二）、外交部長蘇杰生（右一），廿七日在印度首都新德里展開「二加二」對話。 （歐新社）

2020/10/28 05:30

美分享軍事衛星即時影像 助印精準打擊

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐與國防部長艾斯培廿六日抵達印度訪問，當天隨即與印度外交部長蘇杰生、國防部長辛赫分別會面，四人廿七日舉行連續第三年的美印「二加二」對話，接著簽署「地理空間基本交流與合作協定」（ＢＥＣＡ），未來印度的美製武器在美方軍事衛星高機密影像及最新科技加持下，打擊高精準度將成為震懾中國野心的重要力量。龐皮歐也不忘抨擊中共對印太地區民主、法治與自由構成威脅，強調美印正強化合作，對抗包括中共在內的任何威脅。

在「二加二」對話，龐皮歐強調美印兩國皆為「偉大民主政體」，今後關係將更為緊密；他直言兩國將針對「源自武漢的全球大流行病」進行合作，對抗中共威脅，促進區域和平穩定。艾斯培也重申，美印將共同面對挑戰，維繫「自由開放的印度─太平洋」原則。

請繼續往下閱讀...

簽訂ＢＥＣＡ後，美方將把屬於最高等級機密的衛星與感測資料分享給印度，透過一系列地形、航海、航空數據，印方未來瞄準飛彈、無人機及部署軍隊的精確性，可望大幅提高。印度國防人士透露，美方也將根據ＢＥＣＡ提供最新導航與航空電子設備，為印方先前向美方採購的戰鬥機升級。

面對中國勢力進逼，艾斯培在出訪印度前已公開宣告，印度將是美國面對本世紀「最重要的夥伴」之一，艾斯培和辛赫均「樂見資訊進一步分享」。印度國防部另透露，兩人針對「可能合作的新領域」也有討論，但未提供細節。

邊境緊張 印購禦寒裝備

印度十九日宣布，印、美、日本三國行之有年的「馬拉巴爾演習」，下月將有澳洲海軍重新參與操演。二○○七年以來已向美方軍購逾兩百億美元的印方，也要求美國加強投資印度國造武器。美國官員透露，印度六月間在印中交界加萬河谷山脊遭中國人民解放軍持狼牙棒突襲，爆發雙方四十五年來最嚴重的邊境衝突後，正向美國採購禦寒裝備。

對於龐皮歐聲稱此行重點乃因應「中國威脅」，中國外交部發言人汪文斌廿七日回應，龐皮歐「老調重彈」，敦促對方摒棄冷戰零和思維，停止炒作「中國威脅」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法