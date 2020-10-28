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    杭特醜聞發酵 川拜民調黃金交叉

    全美最新民調

    全美最新民調

    2020/10/28 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選邁入最後一週，民調機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）廿六日發布最新民調數據，顯示近來頻繁造勢的現任總統川普，於全國民調中再度領先民主黨候選人拜登一個百分點，選情極為拉鋸。調查還發現，逾半數美國選民相信，拜登知情次子杭特與中國、烏克蘭政商界私通牟利。

    兩週前拜登領先12％ 川普今又超車

    「拉斯穆森報告」自七月以來，每週均進行全國電話和網路民調，此次民調是在廿一、廿二及廿五日，向一千五百名有投票意願的選民（likely voter）進行調查，結果顯示，川普支持度為四十八％，拜登則為四十七％；另有三％偏好其他候選人，二％尚未決定，抽樣誤差為正負二．五％，信心水準達九十五％。在該機構九月十六日的民調中，川普首度「超車」拜登一％；兩週前拜登領先十二％，一週前領先幅度縮小至三％，如今川普再度反超。

    這份民調還顯示，川普在共和黨內的支持度高達八十四％，拜登也獲得七十七％民主黨人支持；但在政黨傾向非屬兩大黨的選民中，川普領先拜登七個百分點。此外，該機構廿六日針對五百名選民所做的調查顯示，認可川普執政的選民占五十二％，其中有四十一％強烈認可；不認可者為四十六％，包括四十三％強烈不認可。

    針對拜登次子杭特的醜聞，該機構在廿二及廿五日向一千名有投票意願的選民進行調查，發現五十四％相信拜登知情，甚至也從中得利，其中更有四十四％表明高度相信。與此同時，卅八％選民認為拜登並未涉入，其中也有廿一％持完全否定態度，抽樣誤差為正負三％，信心水準達九十五％。

    中間選民意向 川普也領先7％

    另一方面，美國「財富雜誌」（Fortune）和線上問卷調查公司SurveyMonkey於十二至十三日，針對一四四三名投資者進行調查，發現五十四％認為川普有能力帶動股市上揚，僅四十二％信任拜登。在共和黨內，九十一％對川普有信心，民主黨人也有八十二％相信拜登。若將調查範圍限定在獨立選民，則有五十一％認可川普，拜登僅獲卅三％選民看好。

    民調看好拜登？ 六成二選民拒表態

    針對多數民調顯示拜登似乎勝利在望，「拉斯穆森報告」網站一篇評論引述華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）調查結果提出質疑，指六十二％選民不願公開政治立場，這個數字在保守派中更達到七十七％；再者，川普目前一天舉行二至三場造勢，選前還可能增至一天五至六場，每場都能動員數萬支持者，「川粉」的投票熱情不容小覷。

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